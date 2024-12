La musica per la pace

La venticinquesima edizione di ’Jubilate Deo. Il Mistero del Natale. Parole e note per la pace’, manifestazione culturale di beneficenza promossa dall’associazione culturale ’Ettore Masoni Aps’ di Russi e dalla Fondazione Capit Ravenna, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Russi, è in programma domani alle 20.45 nella biblioteca Comunale di Russi (via Godo Vecchia 10).

L’iniziativa benefica si svolgerà a sostegno della ’Emergenza Libano’, promossa da Avsi – l’unica Ong romagnola delle quattordici italiane riconosciute dall’Onu –, nell’ambito della Campagna Tende di Natale 2024-2025 ’Educazione è speranza’. In particolare, il ricavato della serata di domani sarà destinato al centro ’Fada2i’, che promuove attività educative per i bambini e ragazzi che sono accolti nel centro.

’Jubilate Deo’ propone l’esecuzione di canti e brani musicali della tradizione natalizia italiana e gospel, da parte del coro ’San Pier Damiani’ dell’associazione musicale ’Don Antonio Contarini’ di Russi, diretto da Daniela Peroni, con Vincenzo Lombardi all’organo. Inoltre, verranno lette delle poesie di diversi autori, come Maria Giovanna De Pasquale, Stefano Zama e Elio Pezzi.