La musica riempie la piazza. È la festa dei volontari

Tantissima gente venerdì sera in piazza per ’Me la sfango go go’, festa musicale per ringraziare i volontari e gli operatori degli enti che hanno contribuito a liberare la città dal fango dopo le alluvioni. E infatti in piazza, piena di gente di tutte le età, per l’occasione ha accolto Nomadi, Modena City Ramblers, Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, Zibba e Metallurgica Viganò: musica senza età per lasciarsi alle spalle quello che è stato e andare avanti. E dal palco, grazie alle note e alle parole degli artisti, si è parlato tanto di solidarietà: un atto concreto che non ha a che fare solo con i giorni dell’emergenza.

Allegria, balli e canti a squarciagola sono stati l’animo di una serata importante, dedicata alla comunità faentina, al suo incontro e alla celebrazione della rinascita dopo mesi drammatici. Anche se i danni sono ancora evidenti e la fatica è notevole, i cittadini hanno dato un segnale forte scendendo in piazza e riappropriandosi del loro centro storico, in un momento di unione tra mesi difficili.

Per l’occasione pure i cinque rioni della città si sono uniti, lavorando tutti insieme a un’unico stand gastronomico per servire cibo tipico romagnolo a cittadini, volontari e tutti coloro che, in diversa maniera, stanno permettendo il ritorno verso una graduale normalità. Del resto i rioni ci sono stati dal giorno zero, mettendosi subito al servizio dei cittadini colpiti dall’alluvione.

L’appuntamento di venerdì sera, promosso dall’amministrazione comunale di Faenza, è stato dunque l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in maniera decisiva a liberare la città dall’acqua e dal fango: il sistema di Protezione civile nazionale e regionale, gli organi dei diversi enti dello Stato, le associazioni e il movimento studentesco ’Angeli del fango’. Si è percepita la forza della musica e la sua capacità di ricreare una comunità viva in un momento così tragico per la vita di tante persone. A presentare il tutto sul palco era presente l’attrice faentina Maria Pia Timo.

Caterina Penazzi