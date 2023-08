La musica si ascolta nel mulino Location inedita per Mahlerinetti

Il quarto appuntamento della rassegna Macinare Cultura è in programma domani (inizio ore 21, ingresso 15 euro) al Mulino Benini di Santo Stefano, in via Cella 380, Ravenna. A salire sul palco saranno Mahlerinetti - Solisti dell’Orchestra Senzaspine, un quartetto composto da Martina Di Falco (clarinetto basso), Mariella Francia (clarinetto), Annalisa Meloni (clarinetto e clarinetto piccolo) e Nicolas Palombarini (clarinetto), che proporrà lo spettacolo Sogno! Di una notte di fine estate, un programma che spazia dall’overture del Nabucco di Verdi ai tanghi di Piazzolla fino a Bohemian Rhapsody dei Queen. Il quartetto Mahlerinetti nasce nel novembre 2019 dall’iniziativa di quattro giovani clarinettisti nell’ambito della collaborazione con l’Orchestra Senzaspine di Bologna che li ha visti coinvolti nell’esecuzione della Prima Sinfonia di G. Mahler, da cui appunto la scelta del nome Mahlerinetti. Il progetto Macinare Cultura è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei mulini storici presenti sul territorio emiliano romagnolo, luoghi simbolo.

Il Mulino Benini nasce nel 1926; una tradizione che va avanti da quasi un secolo utilizzando solo grano romagnolo che viene macinato con una procedura che viene definita “macinazione lenta” in modo da preservare al massimo le qualità naturali del cereale. Prenotazioni: [email protected] – 0544563506 (telefonate e whatsapp).