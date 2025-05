La musica universale del duo Kanuteh-Zanotti

Il duo formato da Jabel Kanuteh (Kora, vocals) e Marco Zanotti (percussioni, mbira, vocals) sarà protagonista al bagno Lupo di Lido di Savio oggi alle 18 nell’ambito della rassegna ’Trauma locale’ (Info 345-6638289 ). Il griot gambiano Jabel Kanuteh e il percussionista Marco Zanotti suonano insieme dal 2018. Partendo dalla tradizione mandeng dell’Africa dell’ovest, di cui la famiglia Kanuteh è ambasciatrice, il duo si muove verso una musica universale che ha assimilato Fela Kuti cosi come alcune correnti contemporanee provenienti dall’Africa e dalla sua diaspora. Il dialogo tra la kora e la batteria è il fulcro della loro musica, arricchito dalla voce di Kanuteh e dalla mbira e dalle percussioni di Zanotti.

