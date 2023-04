La natura non è territorio da dominare

Leda Santoro

La tragica morte del giovane ucciso da un’orsa in Trentino sta portando a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura, anzi sul confine tra la natura, accolta benevolmente finché si tratta di scattare una foto e il mondo antropizzato che si espande. Dovremmo riflettere anche qui: abbiamo i daini della pineta di Classe, per i quali pare che l’unica soluzione sia l’abbattimento o un ’trasferimento’ impossibile. Perché non ipotizzare una convivenza? Con reti e quanto sia utile a evitare incidenti. Lo stesso per i lupi: servono linee guida perché si tenga al sicuro il bestiame. Gli animali seguono la loro natura, la conoscenza è d’obbligo per la convivenza.