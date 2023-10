La nave dei migranti arriva lunedì mattina

La nave umanitaria Ocean Viking, con a bordo 29 migranti, arriverà a Ravenna lunedì mattina alle 8 e non più domenica come era stato segnalato precedentemente. Ieri si è concluso con esito positivo il sopralluogo presso ’Il Circolo Canottieri in località Standiana di Savio’ dove saranno accolti i 29 naufraghi. Non sarà possibile infatti svolgere le operazioni di sbarco e tutte le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di polizia al Terminal di Porto Corsini per la concomitante presenza di una nave da crociera fino a martedì prossimo.

I migranti resteranno nei centri di accoglienza straordinari della provincia di Ravenna, compresi i minori e saranno trasportati con bus della Croce Rossa dalla banchina di ’Fabbrica Vecchia’, luogo dello sbarco, fino al Circolo Canottieri e al termine di tutti i controlli e visite sanitarie saranno accompagnati dai vari gestori nei C.A.S. della provincia, mentre i 9 minori saranno ospitati in una struttura di Santa Maria in Fabriago di Lugo data in gestione dalla prefettura alla cooperativa il Solco in associazione con la Croce Rossa di Lugo. "La Prefettura – ha dichiarato Davide Ranalli, sindaco di Lugo – ci ha informato che nell’ex caserma di Santa Maria in Fabriago, arriveranno alcuni ragazzi minori provenienti dalla Ocean Viking. Le nostre assessore al Decentramento Veronica Valmori e al Welfare Lucia Poletti hanno partecipato al sopralluogo congiunto nella struttura. Convocheremo nei prossimi giorni una riunione della Consulta dove chiameremo anche i gestori della struttura per fare in modo che la comunità entri in contatto con la futura gestione dell’ex caserma in un’ottica di conoscenza e scambio".