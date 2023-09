La nave dei migranti. Rimarranno in strutture in Romagna tra Ravenna, Forlì e Rimini

Quando la nave Life Support di Emergency con a bordo ventotto migranti domani pomeriggio arriverà al terminal crociere di Porto Corsini, troverà ad accoglierla un’ambulanza e un pulmino pronto a portare uomini, donne e bambini al Cmp di Ravenna, dove verranno effettuati tutti i controlli medici e anche quelli di polizia. Arrivano dalla Siria, solo cinque dalla Libia. Quindi verranno distribuiti tra Ravenna, Forlì e Rimini. Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo al Cmp di via Fiume Abbandonato per controllare fosse tutto pronto per l’accoglienza. Senza effettuare grandi modifiche, dal momento che la struttura dispone già degli ambulatori e degli spazi necessari. "Non sarà necessario interrompere le attività ordinarie della struttura – assicura il prefetto Castrese De Rosa – perché l’arrivo della nave è previsto alle 15 e prelievi ed esami lì si effettuano al mattino. Nel caso ci dovessero essere cambiamenti abbiamo già una soluzione alternativa, se la Life Support dovesse arrivare ad esempio martedì mattina, i migranti saranno ospitati alla Standiana".

Non sono state ancora comunicate le ripartizioni tra le diverse città, ma dalla nave arrivano notizie più precise sui migranti tratti in salvo. Il minore non accompagnato è uno, e non due come si era pensato in un primo momento e non ci sono donne incinte a bordo. Le condizioni di salute generale, dopo i primi controlli, sembrano buone, anche se diversi di loro sono affetti da patologie croniche e sono tutti trattati a bordo della nave.

"Se ce ne sarà bisogno – afferma il prefetto – Ravenna dispone di posti. Al momento ospitiamo 39 minori non accompagnati, tra il Villaggio del Fanciullo e Il Solco. Vedremo come verrà organizzata la distribuzione, in ogni modo si tratta di numeri piccoli e Rimini e Forlì verranno direttamente qui a prendere quelli destinati a loro".

I migranti in rotta verso Ravenna sulla Life Support sono stati salvati giovedì sera dalla nave di Emergency in acque internazionali. Erano su un’imbarcazione di gomma, col motore in avaria e lontani dalle coste. Si tratta di 10 uomini, 9 donne, 1 minore non accompagnato e 8 accompagnati. La Life Support, ha dichiarato il coordinatore delle operazioni, avrebbe preferito portare i migranti in un porto più vicino e rimanere in acque dove non sono presenti soccorsi, ma le autorità hanno assegnato loro il porto di Ravenna. L’ultima nave con a bordo migranti era arrivata a Ravenna in aprile, la Humanity 1, con a bordo 69 persone.

Annamaria Corrado