La nave ‘Laura Bassi’ rientra dall’Antartide a Ravenna con un carico di ‘carote’ di ghiaccio

Ravenna, 17 aprile 2023 – La nave rompighiaccio ‘Laura Bassi’ ha fatto ritorno nel porto di Ravenna. È stata lontana dalla banchina del terminal San Vitale da metà novembre, quando è salpata per la 38° Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra). Questa nave è di casa nello scalo ravennate da 30 anni. Qui è a sua disposizione anche un magazzino con pezzi di ricambio e materiale utile alla navigazione.

"Il suo arrivo – aveva confermato Franco Coren, il ricercatore che dirige il centro di gestione delle infrastrutture navali dell’Istituto di geofisica – è previsto verso le 7 del mattino. Poi aspetterà il via libera per entrare in porto”. E così è stato.

Il carico prezioso che trasporta è rappresentato da ‘carote’ di ghiaccio conservate per mesi nei potenti frigoriferi che si trovano nella stiva. Si tratta dei primi campioni del progetto europeo Beyond Epica-Oldest Ice, coordinato dal Cnr, che mira a ricostruire l’evoluzione del clima terrestre negli ultimi 1,5 milioni di anni attraverso lo studio del ghiaccio più antico del mondo.

La prima operazione che verrà effettuata al terminal Sapir, sarà lo sbarco di 217 metri di queste carote di ghiaccio destinati all’università di Berna, uno dei dodici centri di ricerca dei paesi europei coinvolti nel progetto, dove saranno analizzati.

Per facilitarne lo spostamento, i campioni sono stati sezionati in segmenti di circa un metro e stoccati in 24 casse, prima trasportate in aereo da Concordia fino alla base italiana Mario Zucchelli dove sono state inserite in una speciale cella refrigerata containerizzata, caricata successivamente sulla rompighiaccio. Altri campioni verranno inviati ai laboratori di Roma e Venezia.

"I ricercatori e i tecnici a bordo – spiega il Cnr - hanno raggiunto, all’interno della Baia delle Balene, un sito ad oggi inesplorato che si trova alla latitudine di 78° 44.280’ S, il punto più meridionale mai toccato nel Mare di Ross in Antartide, per effettuare importanti campionamenti previsti".

La partenza da Ravenna è prevista per giovedì prossimo, direzione Trieste dove si fermerà fino al 10 giugno, quando farà rotta sulla Grecia per una missione dell’Unione europea.

