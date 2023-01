La nave rigassificatrice di Ravenna sarà in funzione nella primavera del 2024

La fornitura di gas dall’Algeria dovrebbe passare in breve tempo dai 21 miliardi di metri cubi dell’anno in scorso ai 28 del prossimo anno per crescere ancora nel biennio successivo. Stiamo inoltre incrementando le forniture da altri paesi dell’Africa come Egitto. Quanto ai gasdotti, puntiamo al raddoppio della Tap, al potenziamento del gasdotto che collega l’Algeria alla Sicilia e ai rigassificatori galleggianti di Piombino e Ravenna". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin all’assemblea di Proxigas. All’assemblea, inoltre, l’ad di Snam, Stefano Donnarumma ha spiegato: ""A maggio contiamo di avere l’allacciamento al rigassificatore di Piombino. Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un’area Sin (Sito di interesse nazionale). Ci metteremo 6 mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare le loro navi rigassificatrici. A Ravenna ci metteremo più tempo ma lì gestiremo una bancina offshore".

L’entrata in funzione della nave rigassificatrice nel porto ravennate è prevista per la primavera del 2024.