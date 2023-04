La navetta veloce tra cento e zona nord

È partito ieri il servizio di trasporto urbano con la nuova linea che mette in collegamento il centro storico e l’area a nord della città collegando la stazione ferroviaria, l’area artigianale a ovest di Faenza e la Casa della salute, il tutto attraversando le vie Cittadini, Dal Pozzo e Laghi. La navetta partirà dalla stazione ferroviaria. La nuova linea è gratuita per gli utenti, e, oltre a mettere in collegamento il centro con la Casa della salute, permetterà di raggiungere aziende e uno dei poli sanitari della città. Quattordici le corse, dalle 7.31 fino alle 20.14, 11 le fermate.