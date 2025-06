La nazionale italiana di bob in luglio al Fantini Club

Il 12 luglio il Fantini Club, in collaborazione con MF Sport Management, porta a Cervia la Nazionale Italiana di Bob, con Patrik Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, per una giornata di sport e condivisione aperta a tutti. Il momento clou sarà la spettacolare gara di spinta del pattino sulla sabbia, un inedito “bob marino” che vedrà sfidarsi bagnanti e campioni. Un’occasione speciale per incontrare i protagonisti del bob italiano, ascoltarne i racconti, allenarsi accanto a loro e vivere l’energia della spiaggia.