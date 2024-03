La ’ndrangheta spiegata agli studenti: "Racconto come l’ho combattuta"

L’altra mafia, ovvero la ‘ndrangheta, che a tutt’oggi si mostra la più resistente, la più agguerrita, con radicamenti ormai in tutto il mondo. Un fenomeno criminoso che sarà argomento, domani mattina, al ridotto dell’Alighieri, di un intervento di Fulvio della Rocca, equilibratissimo ‘uomo delle Istituzioni’ e di grande cultura giuridica, che Ravenna ha ben conosciuto e apprezzato sia come questore, dal 2003 al 2007, e poi come prefetto, nel 2014, e che è andato poi in pensione da vice capo della Polizia.

"La ‘ndrangheta – evidenzia Fulvio della Rocca – è stata a lungo un fenomeno criminale di cui per anni si è parlato poco perché a dominare la scena era la mafia siciliana, Cosa Nostra, insomma. Emerse a livello di pubblica opinione solo dopo la strage di Duisburg, in Germania, nel 2007. Ma per quanto mi riguarda già 15 anni prima, nel 1992, proprio quel gruppo criminale calabrese costituì il mio primo fronte investigativo in fatto di criminalità organizzata: da tempo ero alla questura di Mantova e quell’anno venni infatti mandato a dirigere il Commissariato di Gioia Tauro, una piana dove non si muoveva foglia se la ‘ndrangheta non avesse voluto. E mentre da una parte la mafia siciliana cercava di colpire al cuore lo Stato con le stragi, noi a Gioia Tauro iniziammo una indagine che partì dalla cattura di un latitante già condannato all’ergastolo, Annunziato Raso, e approdò, grazie anche alla sua collaborazione, primo pentito di ‘ndrangheta della storia, a un maxi processo contro i maggiori clan calabresi che si concluse con 89 condanne all’ergastolo per una interminabile serie di estorsioni, omicidi, traffici di armi e di droga. Insomma, con questa operazione, denominata ‘Tirreno’, la ‘ndrangheta cominciò a capire che lo Stato c’era. Devo dire peraltro che proprio quell’indagine liberò la piana di Gioia Tauro dall’oppressione criminale e ciò fu la condizione necessaria perché potesse finalmente avviarsi l’industrializzazione dell’area e lo sviluppo del porto".

"Quando si parla di legalità e di vittime della criminalità organizzata è opportuno ricordare che alle vittime cadute sotto il piombo delle loro armi si aggiunge un altro genere di vittime, ovvero le popolazioni soggiogate dal potere delinquenziale. E con quella operazione, un tale giogo venne neutralizzato". Dopo l’esperienza al Commissariato di Gioia Tauro, Fulvio della Rocca passò alla questura di Reggio Calabria e poi inviato a Bologna. "C’era da ricostruire molto, era il tempo degli arresti dei poliziotti responsabili degli omicidi della Uno bianca!". Dopo di che nel 2001 la nomina a questore di Agrigento, ovvero dalla ‘ndrangheta a Cosa Nostra. "Iniziava la caccia a Messina Denaro; lì ad Agrigento mandai in porto l’operazione ‘Cupola’: riuscimmo a intervenire durante un summit mafioso…". Da Agrigento a questore a Ravenna dove della Rocca è rimasto fino al 2007 riscuotendo apprezzamenti unanimi, poi questore a Pisa, Venezia e Roma. Nel 2013 fu nominato prefetto di Ravenna, dopo di che fu promosso a Direttore della Criminalpol e a Vice capo della Polizia: "Solo per dire della diffusione della ‘ndrangheta nel mondo e del suo radicamento, ricevemmo segnalazioni e pressioni perfino dall’Australia dove erano in corso indagini su vari personaggi calabresi, così che fu nominato un funzionario di collegamento fra polizia australiana e polizia Italiana che prima non era contemplato. Ecco di tutto questo e di altro parlerò agli studenti".

Carlo Raggi