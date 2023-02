La nipote di Pier Paolo Minguzzi "Delusa dalla mancanza di giustizia"

Per la corte i tre imputati sono senza ombra di dubbio innocenti. E così l’omicidio del 21enne alfonsinese Pier Paolo Minguzzi, ucciso la notte tra il 20 e il 21 aprile 1987, resta ancora senza colpevoli. ll giovane, studente universitario e carabiniere, fu incaprettato e zavorrato a una pesante grata e gettato nel Po di Volano. E la rabbia è tanta per i parenti, che da 36 anni cercano la verità. "Sono profondamente delusa dall’aver riscontrato che la mancanza di giustizia in Italia è un fatto reale – è lo sfogo scritto su Facebook ieri da Caterina Malfatti, nipote di Minguzzi –. Trent’anni sono passati solo per arrivare a puntare il dito contro qualcuno, per arrivare in un’aula di tribunale, per avere delle persone sedute al banco degli imputati. Trent’anni per sentirsi dire che dei mafiosi capitati accidentalmente in Romagna si sono divertiti a uccidere qualcuno. Mafiosi siciliani capitati per un breve periodo in Romagna ma che conoscevano chi fossero i Minguzzi e chi i Contarini (durante le telefonate venivano confusi). Mafiosi che poi si sono dileguati, un omicidio casuale e poi sono tornati a casa. Il buon senso non può portare a questa conclusione". Malfatti critica poi le indagini...