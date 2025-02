La nonna fa arrestare il truffatore: "Non si scherza con il cuore della gente"

di Filippo Donati

"Ci preme ricordare a tutti i cittadini che nell’ordinamento italiano non esiste la possibilità di pagare una cauzione per liberare qualcuno che è stato posto in arresto". Una precisazione doverosa quella che il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Faenza, capitano Stefano Garbuglia, fa in conseguenza della quantità di truffe che hanno quell’elemento come architrave: "Non sappiamo come e da dove questa convinzione si sia ingenerata in così tanti cittadini, al punto da essere sfruttata dai truffatori per estorcere denaro spacciandosi per esponenti delle forze dell’ordine. Voglio ricordare che queste ultime mai e poi mai pretenderanno soldi dai cittadini, men che meno in forma di gioielli". A rendere queste truffe spesso efficaci è il fatto che i loro autori scelgano come vittime gli anziani, sfruttando il loro senso del dovere nei confronti dei figli, delle istituzioni, e infine il loro stato d’agitazione.

"Non crediamo che l’individuo che ha chiamato Maria Suzzi avesse messo lei nel mirino per un qualche motivo: molto probabilmente si è servito di un telefono fisso contando sul fatto che a utilizzarlo sono ormai prevalentemente gli anziani. Da parte nostra – ribadisce il capitano Stefano Garbuglia – ringraziamo pubblicamente la signora Suzzi per la destrezza con cui è riuscita a tenere al telefono il suo interlocutore, consentendoci di appostarci e di entrare in azione per arrestare in flagranza di reato il suo complice". Fondamentale anche il contributo di un’altra delle figlie dell’anziana, Sonia Visani, colei che per prima ha subodorato il tentativo di truffa. Maria Suzzi, benché confortata dal buon esito della vicenda, appare ancora provata per lo spavento indotto dal sentire un uomo, che in quel momento credeva un carabiniere, spiegarle che la figlia Giuliana era in quel momento in stato di arresto per aver investito una donna e la sua figlioletta, trasportata in ospedale in codice rosso. Ovviamente era tutto falso, ma in quel momento Maria Suzzi non poteva intuirlo: solo successivamente ha afferrato l’intera cornice della vicenda. "Non si scherza così con la tenuta del cuore di un’anziana – commenta lei –. Ancora adesso sono in stato di agitazione, per fortuna i carabinieri e le mie figlie mi hanno aiutato a lasciarmi alle spalle questo brutto momento". Nei confronti degli individui che hanno tentato di truffarla Maria Suzzi non prova odio né sentimenti di rivalsa: "Soffro pensando alla madre di quel ragazzo, che qualche ora fa deve aver scoperto che suo figlio si trovava in stato di arresto per tentata truffa. Mi dispiace soprattutto per lei".

I consigli che Maria Suzzi rivolge agli altri anziani sono gli stessi che i carabinieri dispensano ormai da anni: diffidare nella misura più categorica di chi telefonicamente chiede elargizioni in contante. "Non aprite la porta a chi non conoscete – ribadisce Maria Suzzi alle ‘coetanee’ – e non date confidenza agli sconosciuti che vi contattano telefonicamente. Mi auguro che sia la prima e l’ultima volta che subisco un tentativo di truffa".