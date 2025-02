"La nostra ceramica: un patrimonio nel mondo"

"La candidatura di Faenza a città creativa dell’Unesco e le parole spese dal Consiglio direttivo state commoventi. Ringrazio il presidente della commissione nazionale italiana per l’Unesco Antonio Patuelli e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un ringraziamento anche agli europarlamentari Alessandra Moretti e Fulvio Martusciello, la parlamentare Rosaria Tassinari e la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia Romagna Manuela Rontini, grande compagna di viaggio". Così il sindaco di Faenza Massimo Isola nella conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Manfredi, giorno successivo alla diffusione della notizia che ha confermato la candidatura di La Spezia e di Faenza a nome dell’Italia tra le città creative dell’Unesco. Una grande opportunità per la città della ceramica, che il prossimo 3 marzo presenterà il proprio dossier a Parigi, corredato dell’appoggio della commissione italiana. Dopodiché sarà la commissione internazionale a pronunciarsi sull’ingresso del comune ravennate nell’èlite delle città creative dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Una candidatura, quella di Faenza, che parte da lontano e che nel 2023 era stata soffocata dalla devastazione della pesantissima alluvione. Proprio la capacità di resilienza della comunità faentina è stata evidenziata dall’Unesco stessa. Più in generale il primo cittadino, nel ringraziare il prezioso lavoro degli uffici comunali e l’agenzia che ha collaborato alla stesura del dossier, la Panspeech, spin-off dell’Università di Siena, ha sottolineato inoltre la grande responsabilità di rappresentare l’Italia in un contesto di tale prestigio internazionale e il gap che è stato colmato in fase di presentazione preliminare del dossier con altre città capoluogo.

Un riconoscimento già di per sé importante per Faenza, che è sì città di provincia ma con una lunga storia radicata nell’ambito dell’artigianato artistico "che rappresenta un patrimonio", e con una importante capacità di relazionarsi con il mondo. Non a caso la candidatura di Faenza costituisce "senza retorica" una importante tappa di valorizzazione di un intero settore legato alle produzioni ceramiche. "Ci siamo concentrati sulla città creativa Unesco - ha spiegato Isola -, perché non sarà per un anno ma per sempre. Ci sentiamo all’altezza. Speriamo di raggiungere gli amici di Limoges, che sono dentro le 350 città creative dell’Unesco. Insieme potremo dare una mano all’artigianato artistico". Il dossier che sarà presentato a Parigi costituirà "un esame importante – ha precisato la dirigente del servizio cultura Benedetta Diamanti –. Nel dossier abbiamo raccontato la nostra storia e le nostre radici, ciò che è stato fatto e come l’immagine è stata valorizzata a livello nazionale ed internazionale". Oltre alla ceramica e all’internazionalità "Dimostreremo di essere una città creativa, di saperci animare e di creare interdisciplinarità coinvolgendo gli altri ambiti" che sono l’architettura, la musica, il cinema, il design, la gastronomia, la letteratura e le arti mediatiche. La Regione, ha assicurato Manuela Rontini, continuerà a garantire il sostegno necessario. Tra le città creative Unesco per le arti popolari e l’artigianato in Italia rientrano già Biella, Como, Carrara e Fabriano. Per Faenza il sogno continua, e da giovedì con più probabilità che a giugno possa diventare realtà.

Damiano Ventura