La nostra città è sempre più isolata Legambiente denuncia la grave situazione del collegamento ferroviario Ravenna-Bologna, trascurato per decenni. La città è isolata, con ripercussioni su passeggeri e trasporto merci. Le amministrazioni locali non hanno agito, evidenziando una carenza essenziale per lavoro, turismo e università. La criticità coinvolge anche il collegamento con Ferrara, confermando l'isolamento di Ravenna.