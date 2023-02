"La nostra famiglia adesso è distrutta"

di Marcello Iezzi

Al profondo cordoglio e vicinanza ai parenti delle tre vittime dell’Autostrada, il papà Andrea Silvestrone con due figli di 14 e 8 anni, si unisce l’angoscia per il futuro del terzo figlio, dodicenne, che si trova ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Ieri il primario, dottor Alessandro Simonini ha diramato il primo bollettino medico in cui afferma che il bambino è stato ricoverato con diagnosi di ’Politrauma stradale’ ed è giunto che era cosciente ed ha raccontato gli eventi relati. "Al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli di Tomografia Computerizzata. Il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dov’è stato sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico. Nella mattina di domani (oggi ndr), il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico Maxillo-facciale. Le condizioni cliniche al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica; è sottoposto e terapia antibiotica per la prevenzione delle possibili complicanze infettive. Sono state eseguite emotrasfusioni. Le condizioni cliniche risultano critiche e la prognosi è riservata".

Intanto questa mattina nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, dove si trovano le salme delle tre vittime, è in programma il riconoscimento che sarà eseguito dai familiari, probabilmente dalla mamma dei bambini, Barbara e da Luca Silvestrone, fratello del ravennate Andrea. "La nostra famiglia è completamente distrutta – afferma Luca Silvestrone –. Mia madre, che è tornata nella sua Sulmona, è straziata dal dolore. Quello che ci è successo in un attimo non si può raccontare. Mio fratello con i miei nipotini volvano farmi una sorpresa venendo a Ravenna per trascorrere il fine settimana tutti insieme. Sapevano che mi avrebbero fatto felice e invece sono andati all’appuntamento con la morte". Luca poi ripercorre velocemente la storia della sua famiglia. "Mio padre era di Ofena e mia madre di Sulmona. Si trasferirono a Ravenna dopo che mio padre aveva vinto un concorso per dirigente di ente pubblico. Io e mio fratello siamo nati a Ravenna. Mia fratello era avvocato e quando ha scoperto la malattia si è trasferito in Abruzzo, a Montesilvano. Era uomo coraggioso".

Aveva trovato il modo di affrontare la disabilità dovuta a una malattia degenerativa, attraverso lo sport del tennis. Aveva raggiunto traguardi importanti fino a conquistare il titolo tricolore nel doppio in carrozzina e conquistando premi di rilievo in Francia, Ungheria e Turchia. Era un uomo orgoglioso dei suoi figli che erano sempre presenti ad incitare il padre negli appuntamenti importanti. "Oggi avrebbe dovuto partecipare a una premiazione – la conclusione del fratello Luca – invece siamo qui a raccontare della sua morte e quella dei miei amatissimi nipoti. Una cosa inenarrabile". Dopo il riconoscimento, si dovrà attendere la decisione del magistrato prima della restituzione delle salme ai familiari per eseguire il rito funebre.