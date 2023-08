"La nostra fattoria didattica da tre mesi è senz’acqua"

Tre mesi senza acqua, a causa dell’alluvione. È quanto ci segnala Franco Franchi, titolare della fattoria didattica Ca’ di Simone, in via Rio Quinto nelle colline di Brisighella. "È una situazione disarmante – specifica Franchi – ho segnalato numerose volte al pronto intervento di Hera questo disservizio ma ancora non si è visto nessuno. Posso capire i primi giorni, posso comprendere le difficoltà in un mese, ma dopo tre mesi è inaccettabile". Franchi, nativo di Ravenna, ha acquistato la fattoria nel 2014, e nel 2017 l’ha inaugurata, con tanto di animali e di laboratorio a norma per produrre il pane, la pizza, il latte e il formaggio. Una fattoria su due piani peraltro iscritta nel registro regionale delle fattorie didattiche, in grado di riscuotere anche successo tra i bambini che l’hanno visitata in occasione di varie gite appositamente organizzate. "Io con l’alluvione non ho avuto danni materiali – prosegue Franchi –, e nemmeno la strada è stata soggetta a cedimenti o frane. Semplicemente non ho più avuto l’acqua dell’acquedotto, e così quando le scolaresche sono venute qui in gita, ho dovuto provvedere personalmente a fornire loro l’acqua".

Inoltre il laboratorio, per rispondere alle norme igienico sanitarie, deve essere dotato di collegamento idrico, "e anche la casa su due piani, dovrebbe essere provvista di allacciamento. Quando feci il contratto mi dissero che ero collegato alla condotta di Marradi, e poiché la fattoria si trova nella piana, potevo essere soggetto a cali di pressione. Qualche volta questi cali di pressione si sono in effetti verificati, ma non era mai successo che di colpo rimanessi senza acqua. Adesso dai rubinetti non esce nemmeno una goccia ed è così dal 3 maggio scorso". A rendere le circostanze ancora più frustranti per l’allevatore è la prolungata mancata reattività da parte del gestore. "Ho segnalato a Hera almeno cinque volte e ho anche richiesto un sopralluogo per lo spostamento del contatore. Nessuno però e arrivato, e anzi una volta in questi mesi mi hanno chiamato per dirmi che non mi sono presentato a un appuntamento di cui non sapevo nulla". Secondo quanto afferma Franchi, il motivo per cui non arriva l’acqua dipende "dal bypass che hanno fatto per ripristinare l’acqua a Brisighella. Mi hanno detto che io sono troppo in alto e che la pressione ridotta non mi consente di avere l’acqua. E pensare che la conduttura passa dall’altro lato della ferrovia, forse basterebbe allacciarsi lì ma nessuno si è sognato di provarci in questi mesi". Franchi ora si sente "abbandonato, non so più cosa dire. Mi hanno detto che dovrebbero fare un sopralluogo domani (oggi, ndr). Speriamo bene".

