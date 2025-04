"La nostra musica è un grido di speranza"

Dopo l’uscita lo scorso 11 aprile del singolo ‘Silent Walls’, è previsto per il prossimo 3 maggio l’uscita del nuovo album del duo/band ravennate Hernandez & Sampedro, ‘Lùmina’, il quarto dopo ‘Traces’, ‘Dichotomy’ e ‘Happy Island’, usciti nell’arco di dodici anni. Per la presentazione ufficiale, la sera stessa, è previsto un ‘Release Party’ al Bronson di Madonna dell’Albero, a Ravenna, da anni punto di riferimento di livello nazionale per la musica di qualità (e più coraggiosa). La collaborazione tra Luca ‘Hernandez’ Damassa, voce solista e chitarra ritmica, e Mauro ‘Sampedro’ Giorgi, chitarra solista e seconda voce, nasce nel 2003 quando entrambi erano rispettivamente voce e chitarra degli Stoned Machine. A partire poi dal 2010 il duo ha intrapreso un nuovo percorso artistico, collezionando oltre 1.200 concerti e realizzando quattro album di brani originali che hanno riscontrato un certo interesse da parte di riviste e blog di settore.

Luca, com’è nato questo nuovo album?

"La lavorazione è iniziata due anni fa, dopo l’uscita di ‘The Cage’ degli Stoned Machine. Da quel momento ci siamo messi a scrivere nuovi brani, in tutto dieci, tra un concerto e l’altro, mentre le registrazioni si sono svolte in uno studio di Fusignano tra dicembre e gennaio. Come evidenziato dal titolo scelto, ‘Lùmina’, è un tentativo di illuminare l’oscurità".

Nasce quindi da una riflessione sull’attualità?

"Sì, il nostro è molto più di un semplice album. Vuol essere un grido di speranza in un mondo avvolto dall’oscurità, è la luce che squarcia l’ombra di una società disumanizzata, lobomotizzata dalla digitalizzazione e dalla propaganda, che si perde in un abisso di tossicità".

Si spieghi meglio.

"Un mondo in cui le guerre continuano, si trasformano, si evolvono, senza mai cessare, ma anche un inno all’amore per le radici profonde, per i valori che questa realtà tenta di mutare, soffocare e rendere obsolete. È un invito a riscoprire la nostra umanità, a resistere e a lottare per un futuro migliore".

Dal punto di vista delle sonorità, qual è la principale novità del nuovo lavoro che uscirà tra pochi giorni?

"Il sound è legato al singolo ‘The Cage’, quindi è più marcatamente cupo, più alternative rock rispetto al passato quando facevamo più folk rock e country rock. L’album è anche una perfetta sintesi di me e Mauro, dei nostri vent’anni di differenza, perché spazia un po’ tra gli anni Settanta e Ottanta di Mauro e gli anni Novanta e Duemila che mi riguardano".

Cosa avete in programma per l’atteso ‘Release Party’ al Bronson?

"Trattandosi di una presentazione ufficiale, suoneremo tutti i brani del nuovo disco, ma riproporremo al pubblico anche gli altri nostri pezzi più conosciuti, in una sorta di ‘best of’. La serata sarà aperta da Lorenzo Semprini in acustico, poi sarà il nostro turno con tutti i musicisti della band che hanno partecipato alle registrazioni: Giacomo ‘Jack La Bamba’ Sangiorgi al basso, Luca ‘El Chapo’ Cocchieri alla batteria e Davide Lavia alle tastiere".

Programmi per la prossima estate? Cosa dobbiamo aspettarci?

"Faremo certamente una quindicina di concerti sul territorio per promuovere l’album, mentre in autunno l’idea è di postarci verso il Nord Italia dove siamo già conosciuti".

Roberta Bezzi