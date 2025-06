La Notte Celeste alle Terme di Riolo

Anche le Terme di Riolo si apprestano a festeggiare la Notte Celeste 2025, in programma dal 27 al 29 giugno, tra musica live, relax e natura. Sabato 28 alle 21 il Parco delle Terme ospiterà l’energia dei ’Magic Queen’, una delle tribute band più apprezzate d’Italia. In occasione della Notte Celeste, sarà inoltre possibile accedere alla piscina termale con uno sconto del 50% valido da venerdì 27 a domenica 29 giugno (Info e prenotazioni 0546 71045 o via mail a info@termediriolo.it).

E proprio Riolo è stata scelta dal Rimini Football Club per il ritiro precampionato in vista della stagione sportiva 2025/26 che si svolgerà dal 16 luglio al 3 agosto. La squadra alloggerà al Grand Hotel di Riolo: qui il supporto delle Terme di Riolo, con i servizi fisioterapici e terapeutici, rappresenta un valore aggiunto per la preparazione atletica. Gli allenamenti si svolgeranno al nuovo campo sportivo a Casola Valsenio, a soli 8 km dal centro termale. Il campo, completamente riqualificato dopo l’alluvione, è oggi una struttura all’avanguardia. Corrado Della Vista, imprenditore dell’ospitalità e presidente Conflavoro PmiRimini: "Siamo felicissimi che tra tante alternative il Rimini FC abbia scelto Riolo Terme, dove abbiamo creato un ecosistema sportivo e di benessere in grado di valorizzare tutto il territorio".