La notte dei licei classici L’èpica incanta ancora

Mostrare la modernità dei classici greci, latini e italiani in un’epoca dominata dalla tecnologia e che a volte sembra aver dimenticato le proprie origini. Questo lo scopo dell’iniziativa che si è tenuta venerdì pomeriggio, a partire dalle 18.30, sulla scalinata principale del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna. Gli studenti sono stati protagonisti dell’iniziativa ‘M’illumino di Classico’, evento che si è tenuto all’interno della ‘Notte nazionale del Liceo Classico’, nata da un’idea del docente Rocco Schembra e giunta alla nona edizione, in contemporanea con altri 355 licei d’Italia, sotto l’egida del Liceo ‘Gulli e Pennisi’ di Acireale. Gli alunni di tutte le classi dell’indirizzo classico si sono esibiti in varie performance: brevi rappresentazioni teatrali, recitazioni, canti e letture drammatizzate. In collaborazione con i loro docenti hanno fatto sentire il battito immortale dei classici. Tra i temi affrontati durante le diverse performance, gli episodi più significativi dell’Odissea, le figure femminile nei poemi epici e nel mito, la storia di Elena ‘cantata’ in greco, le vicissitudini amorose di Lesbia e Catullo.

La manifestazione è tornata con l’obiettivo di dare impulso e vitalità alle nostre radici culturali umanistiche più profonde, a partire da quelle della civiltà greco-romana. Gli alunni, proprio in quelle classi nelle quali vivono le ansie e le aspettative di un percorso di studi faticoso, ma gratificante, hanno rielaborato alcune opere da loro studiate, per portarle in scena e condividerle con il pubblico, in modo originale, spontaneo e autentico. Momento comune a tutti i licei classici d’Italia aderenti all’iniziativa è stata la performance finale, dedicata alla drammatizzazione di un passo del III libro delle ‘Argonautiche’ di Apollonio Rodio.

Anche il ‘Ricci Curbastro’ di Lugo ha ospitato la ‘Notte nazionale del Liceo Classico’. In una biblioteca e Aula Magna gremite, introdotti dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e dal saluto del vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Lugo Luigi Pezzi presentati dal curatore dell’evento Fabio Pagani, gli studenti e i loro insegnanti hanno prodotto vari contributi inerenti la tragedia e la commedia.