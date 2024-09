La notte dei ricercatori. Tra scienza, arte e social

’Reagiamo’ è l’invito che la Notte Europea dei Ricercatori rivolge, quest’anno, all’intera comunità universitaria e cittadina. A Ravenna, la notte dedicata alla ricerca sarà inaugurata venerdì prossimo alle 18 al Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna – (Via di Roma, 13), alla presenza di un delegato del Rettore, della prof. Federica Botti, in rappresentanza del Campus, della presidente di Fondazione Flaminia Mirella Falconi, del direttore del Museo Roberto Cantagalli.

Dalle 18.30 nel chiostro del museo, i ricercatori racconteranno l’importanza delle scoperte scientifiche, utilizzando dimostrazioni, esperimenti e prove sul campo. Si andrà alla scoperta del Dna e del mestiere dell’archeogenetista; si indagherà l’impatto umano sul tonno rosso e si vedrà come le tecniche sul Dna antico possano andare in aiuto di una specie a rischio. E ancora si parlerà dell’uomo e dell’ambiente con l’evoluzione raccontata attraverso ossa e denti.

Mentre gli studenti di medicina racconteranno il loro viaggio all’interno del corpo umano, i guardiani dei monumenti permetteranno di conoscere, valutare e agire sui rischi. Si parlerà delle innovazioni della scienza al servizio dell’arte e ci sarà anche un PhD corner in cui i giovani dottorandi racconteranno le loro prime scoperte scientifiche e l’importanza della ricerca universitaria.

In sala Martini si terranno due incontri: verso un futuro digitale sostenibile in cui si parlerà di come ottimizzare l’uso di e-mail, social e instant messaging (ore 19) e un viaggio fra i dati (ore 20). Dalle 20.30 ci sarà la possibilità di effettuare visite guidate gratuite alle collezioni di mosaici contemporanei e al dipinto di Vasari ’Compianto su Cristo morto’. Al Dipartimento di Beni culturali si potrà accedere al laboratorio diagnostico per scoprire il mestiere del restauratore di opere d’arte (dalle 17). Ci saranno anche due eventi itineranti: la pedalata lungo l’argine dei fiumi fino alla foce del Bevano per spiegare gli effetti dell’alluvione e quali soluzioni naturali possono essere messe in atto per la protezione della costa (alle 15) e un trekking urbano lungo la città di Ravenna per capire l’impatto che gli eventi naturali e antropici possono avere sui monumenti (18.30). Gli incontri sono a libero accesso e gratuiti.