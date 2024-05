La notte del disastro : "La popolazione ha seguito le indicazioni fornite: quella è stata la salvezza"

Il giorno in cui è scattato l’allarme per quella che sarebbe stata la disastrosa all’alluvione in Romagna, era domenica 14 maggio e c’era il sole. Il prefetto Castrese De Rosa ripercorre, dopo un anno, quei giorni concitati in cui il territorio ha affrontato un disastro epocale.

Prefetto, cosa ricorda di quella domenica?

"Mi chiamò l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per avvisare che di lì a qualche giorno, il martedì, ci sarebbe stata un’allerta ‘ciclonica’. Queste furono le parole della direttrice, Rita Nicolini, e anche della vicepresidente della giunta regionale Irene Priolo. Consultai subito il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che era già riunito in seduta permanente da quando c’era stato il primo evento alluvionale".

Quello del 3 maggio.

"Anche quello era stato un evento catastrofico, ma non aveva coinvolto tutta la provincia. Ricordo cosa era successo a Boncellino, a Faenza. Erano venuti giù gli argini ed erano stati fatti i lavori di consolidamento. Il comitato non era stato sciolto perché le conseguenze delle alluvioni durano nel tempo".

A che ora era arrivata l’allerta il 14 maggio?

"Alle 15 e alle 17 abbiamo riunito il comitato con tutti i sindaci in collegamento, l’intero sistema della protezione civile, quindi forze dell’ordine, militari, volontari. Quella riunione è stata fondamentale perché abbiamo preso tutti coscienza di quello che sarebbe potuto accadere di lì a due giorni".

Qual è stato il primo atto del comitato?

"È partita subito la campagna informativa per le evacuazioni preventive che, ne sono convinto, hanno fatto la differenza: chi viveva vicino ad argini e fiumi doveva andare via, chi poteva doveva salire ai piani alti. Così molti nella notte tra il 16 e il 17 maggio si sono allontanati dalle zone critiche, anche se non immaginavamo l’enormità di quello che sarebbe successo. Man mano che l’acqua scendeva dalle colline sentivamo la disperazione dei sindaci collegati con noi in sala riunioni. Stava arrivando ovunque".

Come ha reagito la popolazione alla richiesta di evacuare?

"Qualcuno protestava, altri ridevano. ’Basta con questi allarmi, non ne possiamo più’, dicevano, perché non ci credevano. Dopo però molti hanno ringraziato. La popolazione alla fine ci ha ascoltato, ha seguito le indicazioni dei sindaci ed è stata la nostra salvezza.

Questo ha consentito di limitare il numero delle vittime.

"Abbiamo avuto in tutta la Romagna 17 vittime, 8 nella nostra provincia. Rispetto al disastro che è avvenuto dobbiamo ringraziare i sindaci e la macchina della protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari, le forze dell’ordine, i militari. Abbiamo allertato tutto quello che si poteva allertare. La notte tra il 16 e il 17 mandammo a Faenza la polizia provinciale con i barchini utilizzati per individuare i pescatori di frodo di vongole. Furono salvate 112 persone che probabilmente sarebbero morte".

Ci furono polemiche sulla gestione delle allerte.

"Gli allarmi sono stati diramati per tempo, abbiamo avvisato i sindaci di far evacuare le persone ed è stato fatto. Abbiamo chiuso le scuole subito per liberare le strade. Qualcuno non voleva: due sindaci hanno aspettato un giorno, ma si sono precipitati a farlo dopo aver visto cos’era successo nella notte".

A Conselice ve la siete vista brutta.

"L’acqua è rimasta per due settimane, le persone non volevano lasciare le case, c’era il rischio di allarme sanitario. Facemmo un appello formale firmato da me, dalla sindaca Paola Pula e dalla dirigente della sanità pubblica Raffaela Angelini, fu organizzato un presidio per vaccinare la popolazione. E poi c’è stato il rischio reale che si allagasse Ravenna".

Quando si è deciso di innalzare la barriera su via Faentina per proteggere Ravenna?

"Di sicuro era notte, ma non saprei dire il momento preciso. Da un certo punto in poi non distinguevamo più la notte dal giorno, era un susseguirsi di riunioni. Man mano che l’acqua si espandeva bisognava prendere decisioni diverse, importanti e non tutte dall’esito certo".

C’è ancora chi pensa che Fornace Zarattini sia stata sacrificata per salvare Ravenna.

"No. Era inevitabile, lo ha spiegato bene anche il sindaco de Pascale. Sono stati allagati i campi della Cab Terra e questo ha risparmiato Ravenna. Il rischio era che l’acqua arrivasse in centro con conseguenze gravissime".

I ricordi più drammatici?

"Non dimenticherò mai la notte in cui il sindaco Isola e l’assessore Bosi di Faenza mi dissero di una lista di oltre 400 persone che non si trovavano. Ho pensato al peggio, dividemmo i nominativi tra le forze dell’ordine che riuscirono a individuarle una per una e per fortuna stavano tutte bene".

La notte più lunga?

"Ce n’è più di una. Quella a Faenza in cui le persone chiedevano aiuto sui tetti e temevamo che si facessero prendere dal panico. L’evacuazione di Villa Maria a Cotignola, con i pazienti collegati ai macchinari e l’acqua che saliva, i volti affranti dei sindaci in collegamento da tutta la provincia che ci descrivevano situazioni sempre più gravi, eppure non hanno mai mollato, neanche per un secondo. Il sindaco di Sant’Agata Emiliani che, in collegamento, ci diceva in tempo reale che l’acqua era arrivata in municipio e la comunicazione si interrompeva. Ma la macchina dei soccorsi ha funzionato e siamo riusciti a trarre in salvo tutte quelle persone. Tutti hanno dato il meglio e in quei giorni ho visto quella coesione istituzionale di cui si parla sempre, ma ora era tangibile".

I momenti più dolorosi?

"Le vittime. Ho trovato tra i parenti grande compostezza. Li ho chiamati tutti per chiedere se avrebbero voluto che partecipasse un rappresentante del governo ai funerali e tutti hanno accettato. È stato molto commovente".

Annamaria Corrado