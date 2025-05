La notte del liceo classico. Recite, letture e canti: gli studenti protagonisti

Anche questa primavera il Liceo Classico ’Dante Alighieri’ di Ravenna, sebbene in differita rispetto all’undicesima Edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, torna ad aprirsi alla cittadinanza, grazie all’ormai tradizionale evento ’M’illumino di Classico’.

Appuntamento per oggi, dalle ore 18 alle 22, sulla scalinata dell’ingresso principale dell’istituto in piazza Anita Garibaldi 2, dove gli studenti, guidati dai loro docenti, torneranno a essere protagonisti, con brevi rappresentazioni teatrali, recitazioni, canti e letture drammatizzate. La manifestazione si propone come un festoso modo alternativo, affiancato a quello tradizionale, di dare impulso e vitalità alle nostre radici culturali umanistiche più profonde, in primis a quelle della civiltà greco-romana, ma non solo, attraverso la reinterpretazione o la parodia di opere, miti e celeberrimi episodi storici e letterari. Quest’anno l’iniziativa si arricchisce della partecipazione degli studenti del laboratorio di teatro classico, condotto da Roberta Xella, studiosa di regia teatrale, che ha all’attivo vent’anni di laboratori per ragazzi e adolescenti.

Ecco il programma: la 4a proporrà ’Allegria di naufragi’, la 4B ’Rivoluzione francese’, la 1B ’Cooking show! In cucina con Archestrato di Gela’, la 1A ’Tg Ilio’, la 2A ’Antigone’ , la 2B ’Eneide in sei puntate’, la 3A ’Amos is a Skam’, la 3B ’La notte degli oscar’, gli studenti del laboratorio del teatro classico ’Nè domate nè persuase’.