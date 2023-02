La notte di Tony Hadley, voce degli Spandau Ballett

Gli anni Ottanta? Non sono poi così lontani. perché le canzoni di quell’epoca continuano a possedere un fascino magnetico per chi oggi ha i capelli argentati e un’anima nostalgica.

Sarà anche per questo motivo che il concerto di stasera di Tony Hadley al teatro Alighieri di Ravenna è tutto esaurito da tempo. I fan dell’ex cantante degli Spandau Ballett hanno polverizzato i biglietti a tempo di record. Questo e altro per poter ascoltare i grandi classici di una band che assieme ai Duran Duran ha segnato un’epoca.

Il gruppo partì sulle ali di un synth pop (come nel pezzo ’To cut a long story short’) per poi virare decisamente sul new romantic, per un pop elegante e raffinato. Stasera Tony Hadley, accompagnato dalla sua band, proporrà i grandi classici degli Spandau Ballett. E sarà bello sognare di tornare indietro nel tempo ascoltando ’Gold’, ’Through the barricades e la ballad ’True’.