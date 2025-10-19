La Notte d’oro . Folla nei musei e alle visite guidate. Vasumi show in piazza

Il centro di Ravenna si è riempito per la Notte d’Oro, appuntamento tradizionale della città che coinvolge piazze, musei, locali con musica, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Il cuore della festa è stato piazza del Popolo con lo spettacolo comico dei PanPers e Andrea Vasumi. A seguire, la festa si è spostata al Mar con dj set a seguire fino all’1.30 a cura di Magma. Quest’anno, l’aspetto artistico-culturale della festa è stato centrale anche per la concomitanza con l’inaugurazione della Biennale di Mosaico contemporaneo. Al Museo d’arte della città di Ravenna c’è stato il primo giorno di apertura della mostra ’Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’, visitabile per l’occasione fino a mezzanotte.

Tanti gli eventi della Biennale diffusi nel centro e le opere visitabili gratuitamente: dal ‘Pavimento’ di Nicola Montalbini a Porta Adriana, alle ’Opere dal mondo’ ai Chiostri francescani, fino alla mostra ’Around the Hall’s’ in otto alberghi cittadini. Tutta la giornata ha visto numerose visite guidate: Palazzo Merlato, Palazzo Rasponi dalle Teste con la mostra ‘Frammenti’, i musei Byron e del Risorgimento, la biblioteca Classense con la mostra ‘La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna’. Sempre la Classense è stata protagonista di due eventi dedicati ai giochi da tavolo. Per la prima volta l’ex edicola di piazza del Popolo si è trasformata nel Chiosco Classense, qui i passanti, genitori, bambini e adolescenti si sono seduti ai tavoli e hanno giocato insieme ai volontari del Servizio Civile. Nicoletta Bacco, responsabile della Pubblica Lettura, racconta: "Siamo contenti, abbiamo già effettuato dei prestiti e molti bimbi sono stati attirati dal chiosco. L’obiettivo era proprio quello di promuovere il servizio di prestito giochi da tavolo. Il chiosco è uno spazio centralissimo che speriamo di aprire quasi quotidianamente con eventi, letture e momenti di condivisione". Anche alla biblioteca per ragazzi Holden la serata è stata dedicata, come da tradizione, ai giochi da tavolo.

Tante le aperture straordinarie (e alcune anche gratuite) dei luoghi della cultura con Mosaico di Notte (d’Oro): il Museo Nazionale, mausoleo di Teodorico, la basilica di Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, la Domus dei Tappeti di Pietra. Nella cornice della basilica di San Vitale, infine, è tornata la musica con un concerto per archi e flauto. Sempre alle 21 la chiesa del Suffragio ha accolto un appuntamento dedicato alla chitarra. Tantissimi i locali del centro che hanno prosto djset, tra gli altri, Fargo, Mowgli, Moog, Mercato Coperto, Reverie, Teodora. Allestita con food truck e postazione dj anche la piazza Andrea Costa per il format ’Aperitivo in piazzetta’.

l.b.