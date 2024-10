La Notte d’oro in biblioteca con mostre e mercatini di libri

In occasione della Notte d’Oro, anche quest’anno, la biblioteca Classense sarà aperta al pubblico in orario serale con un programma pensato per le famiglie.

Sabato, dalle 20, all’ingresso di via Baccarini 3, sarà disponibile il banchetto del mercatino dei libri curato dall’associazione degli ’Amici della biblioteca Classense’: acquistabili con un’offerta libera ci sarà una vasta selezione di volumi, dai romanzi ai saggi, dagli albi illustrati alle guide di viaggio, sia per i grandi che per i più piccini. Proseguendo nel chiostro d’ingresso, sarà possibile esplorare la sala Dantesca, l’antico refettorio camaldolese che ospita il dipinto di Luca Longhi ’Le nozze di Cana’ (1580).

Salendo al secondo piano della biblioteca, nel Corridoio grande, gli astronomi del Planetario di Ravenna e di Arar (Associazione ravennate astrofili Rheyta) mostreranno come osservare la luna e altri pianeti attraverso l’utilizzo di due telescopi astronomici in corrispondenza dei finestroni posti a meridione. L’osservazione sarà accompagnata dalla proiezione del film ’Le Voyage dans la Lune’ di Georges Méliès.

Nella sezione Holden invece, con ingresso da via Baccarini 1, nell’ambito di ’Golden Holden’, ci si potrà cimentare con i giochi da tavolo per tutte le età insieme a ’Educatori ludici’ e ’Taka tuka’. Per l’occasione sarà aperta anche la sezione lettura della biblioteca e sarà possibile fare l’iscrizione ai servizi bibliotecari e scegliere tra gli scaffali libri da leggere e prendere in prestito.

Infine, nella Manica Lunga, in via Baccarini 5, si potrà visitare la mostra ’Sommersi salvati. Libri liberati dal fango’, aperta già dalle 15 con orario continuato fino alle 23. Alle 21, Sauro Turroni propone una visita guidata gratuita per raccontare attraverso le immagini di Silvia Camporesi, Mara Moschini e Marco Cortesi, una delle sfide più difficili che la nostra regione si è trovata sfortunatamente ad affrontare non solo nel 2023 ma anche nel 2024 con l’alluvione.

Domenica, sempre nell’ambito della Notte d’Oro, i palazzi storici di Ravenna faranno aperture speciali con visite guidate programmate per l’occasione. La Classense sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 accompagnati da una guida turistica. (prenotazione obbligatoria). Info segreteriaclas@classense.ra.it e 0544-482112