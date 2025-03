La notte in bianco degli agricoltori: "Per salvare la frutta dalle gelate"

Le gelate, la siccità, le alluvioni. Da cinque anni a questa parte non c’è tregua per il mondo agricolo. Quella tra martedì e ieri è stata l’ennesima notte di passione, dopo il timore per gli allagamenti della settimana scorsa: questa volta per il gelo, tornato dopo il caldo di inizio mese, e previsto per giunta per due notti consecutive (la seconda è quella tra ieri e oggi). I rischi maggiori sono per le drupacee, già in fiore: albicocche, susine, ciliegie, pesche e kiwi. E si inseriscono in un quadro già complesso per la categoria. "Chi ha gli impianti antibrina riesce a mettersi al sicuro, gli altri devono affidarsi al ramo assicurativo, che non funziona, ha costi esorbitanti e in molti casi le campagne non si sono ancora aperte – dice Andrea Betti, presidente di Confagricoltura Ravenna –. Chi ha i ventoloni o l’irrigazione sottochioma comunque ha sostenuto costi importanti, che vanno poi spalmati sulle produzioni: e con le liquidazioni negli ultimi anni si fa fatica. Resta poi tutto il discorso delle frane in collina e delle procedure, come quelle di Agricat, per le quali stiamo ancora aspettando i contributi. C’è molta sfiducia, si vive alla giornata".

La pioggia abbondante di questo marzo sta rendendo difficile seminare per l’impossibilità di andare nei campi. E ora le gelate rischiano di ’bruciare’ la produzione: "A Bagnacavallo alle 22 si era già sotto lo zero – prosegue Betti, ripercorrendo la notte tra martedì e ieri –, poi la temperatura si è alzata e abbassata nuovamente". Colpa dei cieli sgombri e della pressoché assenza di vento. E pochi gradi fanno la differenza. I ventoloni (il cui costo si aggira tra i 60mila e i 70mila euro, oltre alle centinaia di litri di gasolio a notte che servono per tenerli accesi) sono in grado di portare le zone più fredde (si è arrivati a -2 nel Faentino, -4 in collina) poco sopra lo zero. Negli ultimi anni una grossa mano è arrivata dai bandi della Regione per i finanziamenti, che però ovviamente non coprono tutta la spesa. Ci sono poi gli impianti di irrigazione sottochioma, che inglobano le piante nel ghiaccio preservandole così, paradossalmente, da temperature più severe. C’è anche chi ha acceso falò nei campi: è successo a Chiesanuova di Conselice, ad esempio, dove un agricoltore ne ha disposti diverse decine per salvare i propri peschi. Vengono creati all’interno di contenitori in cui viene versata paraffina.

Roberto Bassi, socio Coldiretti che ha i terreni a Castel Bolognese, ha invece investito sui ventoloni: "Abbiamo passato la notte in bianco, ma è il nostro mestiere e se dobbiamo salvare il prodotto allora bisogna che ci arrangiamo in questa maniera. Ieri sera i ventoloni, rilevando la temperatura, si sono accesi da soli verso le 21 perché era già sotto zero di un grado, un grado e mezzo. Poi è scesa a macchia di leopardo: ci sono aree che sono arrivate a 4 gradi e mezzo sotto lo zero, un’altra centralina mi ha segnato meno 3, un’altra ancora meno 2. Dove c’erano le ventole si è rimasti sopra allo zero, e questo fa la differenza. Ora non è finita: tra noi agricoltori si dice che si è fuori pericolo dalle gelate dopo Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile... È ancora lunga". Si sta con le dita incrociate, nella speranza che la situazione migliori: "Dal 2020 abbiamo già avuto 3/4 gelate. E da allora non c’è stato un anno di tregua. Nel 2022 c’è stata una grande siccità, poi nel 2023 le alluvioni e in qualche area anche il tornado – prosegue Bassi –. Questa è una provincia che negli ultimi 4/5 anni gli effetti del cambiamento climatico li ha visti. E così fare agricoltura diventa veramente difficile".