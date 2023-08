"La novità dell’anno: i calzini coi mosaici"

All’inizio, cento anni fa, erano libri e cartoline; ora sono magneti, tazze, calendari, foulard, saponi, accendini che richiamano l’immagine di Ravenna e dei suoi mosaici, ma anche di Dante. Ultimi arrivati, tra i gadget cittadini, i calzini logati con le immagini simbolo dei prodotti gastronomici italiani e dei mosaici. "Giugno e luglio – spiega Patrizia Passanti, titolare di Salbaroli editore – sono andati maluccio a causa dell’alluvione prima e del grande caldo poi, ma in agosto notiamo qualche segnale di ripresa". La Salbaroli è al servizio dei musei e della Curia, ma anche dei negozi che vendono prodotti legati alla città sia in centro che sui lidi. "Serve innovare continuamente – spiega Patrizia Salbaroli – e quest’anno puntiamo sulla novità dei calzini, oltre ai soliti gadget che restano il cavallo di battaglia, come le tazze e i magneti".