La nuova Casa della Comunità Tre medici di base 10 ore al giorno

Una notizia di rilievo per i comuni di Cervia e Ravenna: lunedì 31 luglio sarà inaugurata a Castiglione la Casa della Comunità, in piazza della Libertà. Un’area di 155 mq è stata interessata dai lavori, costati circa 80mila euro per realizzare tre studi medici, due ambulatori, una segreteria e altri spazi accessori.

La nuova struttura è stata presentata martedì sera con un’assemblea pubblica alla sala Tamerice. Erano presenti fra gli altri il vice sindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, il sindaco di Cervia, Massimo Medri e per l’Ausl il direttore delle Cure primarie, Mauro Marabini, e la direttrice del distretto sanitario, Roberta Mazzoni.

La Casa della Comunità – è stato spiegato – vuole essere un luogo di unione tra la parte cervese e ravennate della frazione di Castiglione che, proprio grazie alla volontà di guardare oltre i confini amministrativi, è riuscita a raggiungere un traguardo così importante che darà risposte a diverse aree del forese di entrambi i comuni. Medici di medicina generale e personale infermieristico sono il nucleo di base al quale si uniranno gli assistenti sociali, associazioni del territorio e altri servizi aggiuntivi. Lo ha raccontato il vice sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani: "È un percorso partito nel 2017. Tutto è nato dall’idea di un protocollo di programma tra i due comuni perché Castiglione è un’unica entità. Due comunità e un unico paese, due paesi e un’unica comunità. Siamo riusciti così ad accendere l’interesse dell’Ausl. Da qui avremo una ramificazione del sistema sanitario che darà risposte senza sostituire il pronto soccorso e gli ospedali, ma sgravandoli da piccole problematiche".

Ci saranno tre studi medici, una segreteria, un punto accoglienza e uno spazio di assistenza infermieristica con alcune prestazioni garantite. Poi ci saranno i servizi sociali e le prenotazioni Cup. I cittadini avranno 10 ore di assistenza medica, dalle 9 alle 19, perché i medici avranno un sistema informativo integrato e vedranno i dati dei pazienti del gruppo dei tre medici. Ciascuno avrà sempre il suo medico di base ma, in caso di urgenza, potrà accedere con le modalità previste dalla segreteria agli altri medici.

La parte infermieristica e la parte sociale completano il servizio della Casa della Comunità. Dal 14 agosto il giorno dei prelievi sarà fissato nella giornata del lunedì, mentre nell’ambito delle prestazioni infermieristiche saranno inseriti nuovi servizi: attenzione alle patologie croniche e un ambulatorio di osservazione per attività come medicazioni, cura dei punti di sutura e altre attività che l’infermiere effettua in seno alla sua professione. L’infermiere inizierà con tre giorni a settimana e, a partire da settembre, sarà presente dal lunedì al venerdì. A intervenire alla presentazione avvenuta martedì sera anche l’assessore al welfare, servizi alla persona e servizi sanitari del comune di Cervia, Bianca Maria Manzi: "È un momento importante – ha detto – qui si uniscono le due comunità e i servizi saranno estesi a un territorio molto più ampio". Sono previsti tre ingressi e nella sala d’attesa ci sarà un volontario che guiderà il cittadino verso i servizi. La Casa della Comunità è stata realizzata anche grazie alle donazioni di privati.

Ilaria Bedeschi