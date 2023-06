La nuova ciclovia Adriatica Tra Porto Corsini e la pineta di Classe

Una pista ciclabile che metterà in relazione storia a natura attraverso pialassa Baiona, capanno Garibaldi, mausoleo di Teodorico, basilica di Sant’Apollinare in Classe e pineta di Classe. La ciclovia Adriatica consentirà inoltre il collegamento dell’area industriale a nord di Ravenna con la stazione ferroviaria, fungendo così da importante strumento funzionale agli spostamenti casa-lavoro. Nella seduta del 21 giugno, la giunta comunale ha approvato il progetto dedicato alla ciclovia turistica. Un percorso ciclabile di circa 20 chilometri che da Porto Corsini arriva a Ravenna e, da qui, fino alla pineta di Classe. Il lotto prioritario per la Regione ricade completamente nel comune di Ravenna. Nelo dettaglio, il tracciato ravennate si svilupperà da Porto Corsini, passando per l’area industriale, attraverserà il centro città per poi continuare verso sud passando da Ponte Nuovo, Classe, fino al parco 1° maggio nella pineta di Classe. Un intervento del valore di 11.375.000 euro, sostenuto per circa 3 milioni euro da risorse statali, circa 6,9 milioni di euro da risorse PNRR, circa 1 milione di euro da risorse comunali e circa 400.000 euro da risorse Regionali per il Bike to work. Le risorse statali e del Pnrr arrivano al Comune attraverso la Regione.

"Un progetto strategico – dichiara il sindaco Michele de Pascale, che ha presentato il progetto con a fianco gli assessori Del Conte e Baroncini – che unisce l’aspetto del bike-to-work al tema della grande connessione turistica tra il Parco del Delta del Po e la città d’arte. Se questo progetto si realizza molto del merito va anche alla Fiab e questo dice quanto un’associazione che si impegna e che compie anche un’attività di stimolo negli anni nei confronti dell’amministrazione, può aiutare l’amministrazione stessa a raggiungere risultati importanti come quello che presentiamo oggi".

"È un progetto importante che si realizza – afferma l’assessore regionale Andrea Corsini – principalmente per due motivi: perché dopo poco più di un mese dalla terribile alluvione riusciamo già a guardare avanti con una infrastruttura che parla di mobilità e di turismo rispettosi dell’ambiente, a riprova della grande forza dimostrata da questi territori che sanno reagire alle calamità. E poi perché portiamo nel ravennate nuovi servizi che intrecciano arte, cultura, paesaggio e di cui tutti, turisti e comunità, potranno usufruire 365 giorni l’anno. Un’opera utile e che fa bene all’Emilia-Romagna intera".

lo. tazz.