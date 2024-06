"La nuova giunta dovrà rilanciare il turismo"

La stagione turistica è iniziata ma ancora non decolla. Nel frattempo, il neo eletto sindaco Mattia Missiroli dovrà, tra le varie urgenze, intervenire come detto in campagna elettorale per riportare la città ai grandi numeri del passato. Intanto, a fare il punto sulla stagione balneare, è il presidente della Fondazione Cervia In Luca Sirilli.

Sirilli, com’è questo avvio di stagione?

"Avvio di stagione difficile, non solo per Cervia ma per le località balneari in generale. Stiamo attribuendo la colpa al meteo che sicuramente non ha incentivato e di fatto ha rallentato le prenotazioni. Attualmente vediamo una ripresa delle richieste e confidiamo in un luglio e agosto buoni, ma non possiamo permettere che la stagione si riduca ulteriormente ai soli due mesi centrali del periodo estivo".

A un anno dalla costituzione della Fondazione, quali obiettivi ha già raggiunto?

"Si è trattato di un anno impegnativo, nel quale abbiamo creato gli strumenti con i quali lavoreremo nei prossimi anni. Mi riferisco al portale di destinazione "discovercervia" ma anche a numerose collaborazioni e partnership. Ci siamo impegnati su più fronti, dal mercato intermediato al welfare aziendale, lavorando sulla clientela italiana e straniera, dal segmento sportivo al leisure. Un progetto importante e fondamentale per il settore turistico odierno è stato il tema della digitalizzazione. A maggio vi è stata l’inaugurazione della welcome room a Milano Marittima e subito dopo sono partiti gli Iat digitali di Pinarella e Tagliata. Ala stazione ferroviaria di Cervia – Milano Marittima è stato realizzato un info point digitale per accogliere coloro che vengono in treno nella località".

Siete anche su app?

"Abbiamo creato un applicativo, che stiamo promuovendo che suggerisca ai nostri clienti tutte le opportunità presenti sul territorio, n una città che offre tantissimo, ma che troppo spesso non riesce a comunicare".

Quali sono secondo lei le prime tre cose delle quali la nuova giunta si dovrà occupare in merito al turismo?

"Sicuramente ci sono diversi fronti su cui lavorare, ma a mio avviso la prima cosa da chiarire è la visione di turismo su cui puntare e fare in modo che la città si possa muovere compatta. La città stessa ha molto da suggerire, a partire dalle associazioni di categoria. Per noi è fondamentale trovare nell’amministrazione un partner con il quale condividere idee, progetti, informazioni e fare sinergia. Fino ad oggi non abbiamo sempre trovato la collaborazione sperata, ma i primi segnali che arrivano dalla nuova amministrazione sono molto incoraggianti e sono convinto potremo lavorare al meglio per il rilancio della città".

Ilaria Bedeschi