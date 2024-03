La nuova linfa dell’imprenditoria. Riconoscimenti a cinquanta giovani

Confcommercio Ravenna ha dato un riconoscimento a circa 50 giovani under 40 per la prima edizione dell’evento ’Giovani Imprenditori Day’. Nel corso della mattinata si sono susseguiti diversi interventi dei vertici di Confcommercio Ravenna e del Comune di Ravenna e testimonianze di giovani imprenditori, per poi finire con la consegna degli attestati di Confcommercio. Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna, ha esordito: "Siamo soliti premiare la fedeltà associativa dei nostri membri, ma oggi vogliamo dare il benvenuto alle nuove imprese che ci hanno dato fiducia". È quindi emersa l’importanza attribuita al passaggio di testimone alle nuove generazioni nell’affrontare le sfide del futuro. Il prefetto Castrese De Rosa si è detto orgoglioso dello spirito imprenditoriale che contraddistingue la riviera romagnola, diventata d’esempio a livello nazionale. L’assessora Annagiulia Randi ha sottolineato l’urgenza di stare al passo:" Puntate su innovazione e internazionalizzazione, le aziende consolidate fanno più fatica ad adeguarsi mentre voi, già cresciuti con questi valori, avete una marcia in più".

Matteo Musacci, presidente giovani imprenditori Confcommercio, ha spiegato: "Cerco di portare ai tavoli decisionali i reali bisogni giovanili, servono buone politiche migratorie e sostegno alla genitorialità". Cristina Zaffi e Francesco Turchi hanno dato testimonianza di come impegno, dinamicità e la costruzione di una rete sociale siano alla base del successo. Infine Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio, ha esortato tutti a non perdersi d’animo: "A Ferrara e Ravenna registriamo un calo del 23% di imprese giovanili negli ultimi 10 anni e anche l’incontro tra domanda e offerta è travagliato. Il rinnovo generazionale si giocherà non tanto sul piano quantitativo, quanto su quello qualitativo. Pochi giorni fa abbiamo presentato un piano straordinario giovani per dare una risposta concreta alle criticità: serve la collaborazione di tutti e solo mettendo al centro innovazione, transizione digitale e sostenibilità si può crescere".

Valeria Bellante