La nuova passerella crolla durante il collaudo

Non era ancora stata inaugurata la nuova passerella ciclo-pedonale di Borgo Rivola sul Senio, quando ha ceduto ed è crollata durante il collaudo sotto il peso di 500 chilogrammi al metro quadro. L’intervento, dal costo di 150mila euro, era stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso le risorse del Por Fesr 2014-2020 per valorizzazione delle risorse ambientali ed era in particolare nel progetto rientrante tra gli interventi di valorizzazione delle aree di attrazione naturale e di rilevanza strategica. A ottenere le risorse pubbliche per la realizzazione di quel progetto era stato l’Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità della Romagna, che aveva appaltato i lavori solo di recente.

I lavori nello specifico prevedevano la ricostruzione della nuova passerella ciclopedonale sul torrente Senio a Borgo Rivola che, "durante il collaudo – ha spiegato la sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti – è crollata. La passerella è di proprietà del Parco Nazionale della Vena del Gesso e doveva sostituirne un’altra non più agibile. Si tratta di un progetto del 2020 che era stato avviato solo di recente".

La comunità di Crivellari, nelle colline della Vena del Gesso, era stata sfortunata anche nei giorni concitati dell’alluvione, quando il ponte sul Senio che la collegava a Borgo Rivola è venuto giù per la furia del fiume in piena. Case e aziende della zona erano così rimaste isolate. Da poco più di un mese il collegamento è stato ripristinato con un guado transitabile per i mezzi.