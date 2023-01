"La nuova rotonda va realizzata a breve"

La Lega di Cervia porta in consiglio comunale un ordine del giorno relativo a una nuova pista ciclabile. In particolare, come si legge nel testo del documento, il gruppo consigliare chiede a sindaco e giunta "che venga messa allo studio, in tempi brevi, una ciclabile che colleghi via Petronio con via Pinarella, e che tale opera possa essere realizzata entro l’anno".

Le ragioni che hanno spinto i consiglieri Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari a presentare la richiesta, derivano dal fatto che "in via caduti per la Libertà all’altezza della rotonda che immette in via Catullo, vi è un folto numero di case abitate tutto l’anno. Gli abitanti di quella zona, da tempo hanno richiesto una ciclabile che possa collegare il loro ”quartiere” con via Pinarella, dal momento che per raggiungere la parte est della città, quindi anche il mare, ad oggi devono passare da via Fienilone o dal viale Milazzo".

Il gruppo della Lega di Cervia prosegue poi nel testo dell’ordine del giorno, precisando che "percorrere via caduti per la Libertà, in bicicletta o a piedi, rappresenta un pericolo, e le criticità aumentano nel periodo estivo".