La nuova sala d’attesa di Anestesia e Rianimazione

Una nuova sala di attesa per l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Lugo. Il locale, inaugurato nella mattinata di ieri, punta sull’"umanizzazione" dell’ambiente, reso più confortevole dalla presenza di una piccola libreria e da immagini che offrono una visione scenica su un’area verde connotata da sentieri e alberi. La sala d’aspetto è una novità per l’unità operativa che, fino ad ora, non aveva spazi attrezzati in cui ospitare i parenti dei pazienti ricoverati. Una mancanza alla quale è stato possibile sopperire grazie alle donazioni ricevute dall’Associazione Lughese Pro Chirurgia Onlus e dalla BCC ravennate, forlivese e imolese alle quali si è aggiunto il contributo della Biblioteca Comunale di Lugo.

"Quando abbiamo saputo che il servizio di rianimazione fosse privo di una sala d’aspetto per i parenti dei pazienti ricoverati – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Lughese Pro Chirurgia, Gabriele Sangiorgi - abbiamo subito deciso di intraprendere questa iniziativa di umanizzazione. Vederla oggi portata a termine con ottimi risultati è per noi una grande soddisfazione". La direttrice dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Lugo, Costanza Martino, ha posto l’accento sulla necessità di un approccio olistico nella cura dei pazienti ma anche nei confronti dei loro congiunti, soprattutto nelle situazioni delicate in cui opera l’unità. "L’umanizzazione in ospedale e soprattutto in terapia intensiva è per noi un aspetto cruciale – ha affermato –. Umanizzare significa curare in maniera olistica, concentrandosi sulla cura delle patologie insieme alla cura dell’aspetto psicologico ed emotivo, non solo dei pazienti ma anche dei familiari, per questo abbiamo deciso di creare uno spazio che potesse rispondere alle loro esigenze in termini di comfort, accoglienza ed intrattenimento". All’inaugurazione della sala d’aspetto era presente, insieme alle assessore alla cultura, Anna Giulia Gallegati e alle politiche sanitarie, Maria Pia Galletti, anche la direttrice della biblioteca comunale di Lugo, Maria Chiara Sbiroli. "E’ bello sapere, da cittadina, che il personale dell’Ospedale di Lugo abbia questa attenzione rispetto all’umanizzazione degli ambienti – ha sottolineato –. Siamo convinti che la lettura sia uno strumento potente, che aiuta e che cura, e questo è dimostrato anche dalle evidenze scientifiche. Grazie per averci dato la possibilità di dimostrare quanto i libri possano essere vicini alla vita dei cittadini anche in situazioni così drammatiche". A chiudere il giro degli interventi, ci ha pensato infine Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria dell’Azienda, che ha ringraziato i donatori e tutta la comunità per aver creduto nell’Ospedale di Lugo e "per comprendere, in un momento di definanziamento per la sanità pubblica come questo, il senso di quello che gli operatori sanitari fanno tutti i giorni per i cittadini, contribuendo in maniera non scontata a diminuire questo gap". All’inaugurazione erano presenti anche il Direttore dell’Ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi e due rappresentanti della BCC, la Presidente del Comitato Locale, Emanuela Bacchilega, e la Capo Area Territoriale, Fabiana Turchi.

Monia Savioli