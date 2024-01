La nuova sala slot,. Fabbri: "Per il centro sportivo ingresso principale via Granarolo"

Si è nuovamente discusso giovedì sera durante il consiglio comunale di Faenza relativamente all’apertura della sala slot in via Granarolo. Attacchi bipartisan sotto forma di interrogazioni presentate da Lega e Italia Viva sono stati sferrati all’indirizzo dell’amministrazione, a sua volta chiamata a relazionare per voce del vicesindaco Andrea Fabbri. "La scelta dell’amministrazione di autorizzare una sala giochi, aggirando la legge regionale del Pd e la delibera dell’Urf, in un’area comunale sensibile, nei pressi di una scuola e davanti a una struttura sportiva, è assurda. Inutile che la giunta declini la responsabilità delle scelte agli uffici" ha protestato la consigliera della Lega Roberta Conti. "Stiamo prendendo in giro i cittadini – ha ribadito l’esponente renziano Alessio Grillini –. Lo dico nella speranza di essere sbugiardato, se qualcuno fa ricorso al Tar o presenta esposti ci sarà materia del contendere. L’interpretazione degli uffici va contro la normativa regionale".

Il vicesindaco dal canto proprio ha cercato di spiegare le motivazioni giuridiche in base alle quali gli uffici comunali hanno accolto l’istanza presentata dal soggetto economico privato. "A Faenza si è arrivati alla chiusura di 12 sale da gioco nel perimetro urbano – ha premesso Fabbri –, e il gioco d’azzardo resta lecito per lo Stato, così come lo è l’esercizio d’impresa". Il vicesindaco ha poi sottolineato che l’Unione della Romagna Faentina aveva persino integrato la lista dei luoghi sensibili stabiliti dalla normativa regionale, poi ha ripercorso i passaggi amministrativi, motivando il rilascio del permesso in forza del percorso tra i due luoghi superiore a 500 metri: "L’impianto sportivo San Rocco – ha chiarito Fabbri –, costituisce luogo sensibile, ma l’ingresso principale è stato ritenuto in via Granarolo e non in via Ravegnana". Il vicesindaco ha infine precisato che la lista dei luoghi sensibili è stata aggiornata includendo la chiesa di via Ravegnana, riaperta al culto, e il parco pubblico Tonito Emiliani in seguito alla modifica della toponomastica. Atti senza effetto retroattivo in ragione dei quali la sala sarà aperta al massimo 10 anni. "L’impresa comunque dovrà ottenere la licenza dalla Questura e la Scia".