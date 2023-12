In vista delle elezioni che si svolgeranno l’anno prossimo anche Lugo e in buona parte della Bassa Romagna, Fratelli d’Italia ha inaugurato la propria sede sul territorio, intitolata all’illustre lughese padre del tricolore Giuseppe Compagnoni. Si tratta, come scrive il partito, del "luogo in cui di fatto si muoverà la politica locale del centrodestra nei prossimi mesi che precederanno le elezioni amministrative sul nostro territorio". L’obiettivo è chiaro: strappare alla sinistra alcune delle sue roccaforti nel territorio tradizionalmente ’rosso’ della Bassa Romagna, dove attualmente l’unico comune nelle mani del centrodestra è Bagnara di Romagna, dove le elezioni si sono però svolte quest’anno.

La nuova sede di Fratelli d’Italia a Lugo si trova al numero 10 della galleria Matteotti e sarà inaugurata sabato prossimo, 23 dicembre, alle 10.30. Per l’occasione presenzieranno all’evento l’onorevole Galeazzo Bignami, che è viceministro alle Infrastrutture, e la senatrice brisighellese Marta Farolfi, oltre al segretario provinciale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero e al coordinatore di Fratelli d’Italia in Bassa Romagna Rudi Capucci. "Questa inaugurazione – scrive il partito in una nota – sarà l’occasione per incontrare i lughesi e per ragionare sulle necessità del territorio e sulle peculiarità del mondo produttivo con personalità importanti della politica nazionale e locale".