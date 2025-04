La nuova stagione dell’Albergo Antico Convento S. Francesco

Ha riaperto dopo la consueta pausa invernale, l’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo. Gestita per il nono anno da Fulvia Damiani e Paolo Camprini, la struttura resterà aperta fino a ottobre. L’albergo occupa una parte dell’ex convento di San Francesco, complesso di grande valore storico e architettonico di proprietà del Comune, ed è dotato di 19 camere e sale interne polifunzionali.

"L’ex convento è stato restaurato in occasione del Giubileo del 2000 – sottolineano i gestori – e oggi, a 25 anni di distanza, è ancora giovane e splendente più che mai. In vista del Giubileo di quest’anno, Bagnacavallo si propone nuovamente come tappa storica ideale tra nord e sud".

Un’attenzione particolare è dedicata ai rapporti internazionali con i paesi gemellati con la Bassa Romagna. A maggio sono previsti progetti scolastici con studenti francesi da Massa Lombarda, mentre per la festa del patrono di Bagnacavallo si rinnoverà lo scambio con la città gemellata tedesca di Neresheim. Spazio anche ai progetti europei Erasmus+.

Durante l’estate, l’albergo ospiterà tanti eventi. Dal giovedì alla domenica, il bar dell’albergo sarà aperto a tutti dalle 18 alle 23.