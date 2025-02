La nuova stazione marittima: "Operativa per il 2026". Intanto attese 84 crociere

Le condizioni meteo negli ultimi mesi non sono state particolarmente favorevoli, ma i lavori per la costruzione della nuova stazione marittima a Porto Corsini sono proseguiti e saranno completati in tempo per l’inizio della stagione crocieristica del 2026. Nelle scorse settimane si è lavorato sulle fondazioni, utilizzando circa 300 pali per raggiungere il terreno più stabile in profondità e garantire un appoggio solido. In questi giorni è cominciata la realizzazione della platea di fondazione, cioè la colata di calcestruzzo su cui sorgerà l’edificio del terminal. Quest’ultimo sarà composto da due piani, ciascuno di 5mila metri quadrati, e sarà collegato alla banchina da una passerella sopraelevata finanziata con 6 milioni dall’Autorità portuale insieme ai finger che, come negli aeroporti, agevoleranno la discesa dei turisti. Non manca molto prima di vedere le prime strutture emergere dal suolo. Da quel momento i lavori procederanno più spediti, grazie all’impiego di pannelli prefabbricati e ampie vetrate. L’attuale cantiere comporta a breve una riorganizzazione degli spazi: la tensostruttura provvisoria, utilizzata finora per accogliere i viaggiatori, sarà spostata dalla banchina per consentire gli interventi sulla passerella. Anche la viabilità nella zona del terminal subirà delle modifiche. Il progetto, del valore complessivo di circa 45 milioni di euro, interessa un’area di 18 ettari. La società Ravenna Civitas Cruise Port investirà 35 milioni nella realizzazione della nuova struttura, mentre l’Autorità Portuale destinerà circa 8 milioni alla creazione del Parco delle Dune, uno spazio ‘verde’ di 12 ettari tra la stazione marittima e l’abitato di Porto Corsini. Per quest’ultimo, in marzo dovrebbe essere avviata la gara pubblica per l’assegnazione dei lavori. L’aggiudicazione si avrà a giugno, con l’inizio degli interventi nell’estate e la conclusione nel 2026, contemporaneamente all’apertura della stagione croceristica.

Il 2025 sarà un anno impegnativo per il terminal, interessato da diversi interventi in contemporanea: la costruzione della stazione, la passerella, i chioschi, i parcheggi e le nuove strade di accesso. Il cantiere della ditta Ar.Co. Lavori, esteso e frammentato, influenzerà il traffico, con un lieve calo degli arrivi. Sono previsti 84 approdi, di cui 33 in homeport (con una sosta notturna), 225mila circa i turisti, un -17% rispetto ai 272mila del 2024. La prima di rilievo, "Celebrity Constellation", sarà a Ravenna il 5 maggio con 2.145 passeggeri e 1000 membri di equipaggio. La stagione 2025 si concluderà il 30 dicembre. Buone notizie per il 2026, con l’arrivo di navi di grandi dimensioni, senza però un aumento significativo delle giornate di attracco e quindi dell’impatto sul territorio. Norwegian Cruise Line ha confermato, infatti, la sua presenza a Ravenna con "Norwegian Viva" (3.219 passeggeri) che si affiancherà alle "Celebrity Constellation" (2.145) ed "Explorer of the Seas" (3.282) di Royal Caribbean.

Maria Vittoria Venturelli