La nuova tariffa sui rifiuti. Polemica sugli aumenti per i negozi: "C’è chi paga il doppio del 2024"

Dal 56% di differenziata al 79,5% in 5 anni. Ma nell’ampia discussione che ha tenuto banco per ore ieri in Consiglio comunale si è parlato a 360° della gestione dei rifiuti: dagli abbandoni alle utenze che ancora non hanno ritirato i kit, dalla ’qualità’ dei conferimenti alle categorie per le quali sono (o non sono) consentiti sforamenti, fino alle bollette. E proprio la tariffa corrispettiva puntuale era il punto principale per il quale era stato convocato il Consiglio comunale, su richiesta dell’opposizione.

Per l’occasione erano presenti Marco Savini, responsabile dei servizi ambientali per il Gruppo Hera a Ravenna; Ciro Lelli, responsabile di area gestione rifiuti Hera; Patrizia Lombardi, responsabile coordinamento servizi regolatori e tariffazione Hera; Cecilia Natali, responsabile relazioni enti locali Hera; Andrea Casadio, responsabile Atersir per la Romagna, e Paolo Carini, area servizio gestione rifiuti urbani di Atersir. "Ravenna ha già raggiunto buone performance ambientali – ha detto l’assessora ai Rifiuti Federica Moschini – perché già nel 2023 si parlava del 78,3% di indifferenziata". E nel 2024 il 79,5%.

Nel loro intervento i tecnici hanno spiegato che la tariffa è così strutturata: il 39,4% è composto da una quota fissa (metri quadri dell’abitazione o dell’azienda), il 44,3% da una quota normalizzata (componenti della famiglia, metri quadri per l’azienda) e il 16,2% da una quota variabile (numero di conferimenti annuali). "Negli ultimi 4/5 anni abbiamo registrato il 56% in meno di rifiuti indifferenziati, 30mila tonnellate in meno – ha detto Savini di Hera –, a fronte di un aumento della differenziata. Ora la sfida è aumentare la qualità della differenziata per massimizzare il recupero e il riciclo".

Critiche le opposizioni. "Per quanto riguarda le famiglie, mi sembra che la tariffa sia sostanzialmente sovrapponibile a quella del 2024 – ha detto Nicola Grandi di Viva Ravenna – mentre per le imprese gli impatti sono devastanti e anche gli esempi sul sito sono fuorvianti. È gravissimo che siano stati tolti gli scaglioni relativi ai metri quadri. Per il grand hotel Mattei si parla di 10mila euro in più rispetto allo scorso anno: ditemi se è una tariffa che rispetto alle attività economiche ha un senso". Grandi ha poi portato anche l’esempio delle piccole attività del forese: "Parliamo di bar che pagano il doppio dell’anno scorso, rischia di chiudere a causa di questa tariffa" e poi ha aggiunto: "Ho un altro esempio di un bar di una località balneare dove i costi sono passati da 400 a 700 euro. Non chiuderà per quello, ma serve una riflessione seria". "La tariffa corrispettiva puntuale non è minimamete migliorativa rispetto alla Tari – ha detto anche Alberto Ancarani di Forza Italia –. Per le aziende è sicuramente peggiorativa e per il cittadino non è minimamente migliorativa. Non c’è nulla di incentivante, c’è solo il disincentivo: non è ’butta meno e ti farò lo sconto’, ma ’butta di più e ti faccio la multa’. È l’opposto di quello che doveva essere".

Sara Servadei