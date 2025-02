La nuova vita dei capanni balneari. Una gestione "per la collettività". Ma solo quattro restano dove sono

L’assessore al Turismo Giacomo Costantini aveva detto che occorreva "iniziare una nuova storia". E la nuova storia dei capanni riparte da qui, dal bando del Comune per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di capanni balneari attrezzati per la salvaguardia, protezione e sensibilizzazione ambientale, nonché a scopo divulgativo e didattico della storicità del territorio e del paesaggio della costa ravennate. Tradotto, come già preannunciato la nuova vita dei capanni balneari sulle nostre coste, già al centro di ampi dibattiti nell’ultimo anno, comprende il passare da essere costruzioni di proprietà di privati e per un uso esclusivamente privato, a diventare luoghi al servizio della comunità.

Il bando scade il 21 febbraio alle 12.30 e la concessione avrà una durata di sei anni. Si cerca una realtà senza fini di lucro. "Le finalità di questo progetto sono: perseguire la tutela ambientale e in particolare delle dune, favorendo la loro salvaguardia e rigenerazione – si legge nel bando – e promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale".

Il bando favorisce i progetti a favore della collettività: verrà assegnato un punteggio a ogni realtà che si presenterà basato su "tipologia di servizi offerti e modalità di organizzazione dei medesimi (pulizia e manutenzione delle dune, pulizia dei percorsi ciclo-pedonali, tipologie di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate oltre lo standard minimo obbligatorio per legge, attività di sensibilizzazione al rispetto e salvaguardia dell’ambiente e divulgazione della storia dei capanni e del litorale e modalità informative e di comunicazione in generale", una voce che da sola vale 50 punti. E poi 20 punti per "collaborazioni con scuole/ centri ricreativi del territorio", altri 20 in base alla struttura organizzativa adottata (numero di addetti, qualifiche ed esperienze e aggiornamento degli addetti) e infine 10 punti per i curriculum dei referenti individuati per gli aspetti naturalistici e socio-culturali.

Il Comune ha censito i capanni presenti sulla nostra costa tra Marina Romea e Punta Marina, al netto delle demolizioni avvenute in questi mesi: sono 73 (3 a Marina Romea, 3 a Porto Corsini, 36 a Marina di Ravenna, 10 tra Marina di Ravenna e Punta Marina e infine 21 a Punta Marina). Di questi solo quattro rimarranno dove sono, secondo quanto riporta uno studio di incidenza realizzato ad hoc: due si trovano a Punta Marina e due a Marina di Ravenna. Altri 22, sempre a Marina di Ravenna, dovranno essere spostati poco lontano in modo da essere abbastanza distanti dalla duna, e lo stesso vale per altri 5 a Punta Marina e 2 a Marina Romea. Infine altri 41 andranno rilocalizzati perché si trovano nel territorio dell’ente Parco o in mezzo alla vegetazione o in un habitat da proteggere.