La nuova vita di Adele: "Il mio ’home food’ di formaggi vegani"

Una nuova attività, iniziata da pochi mesi ma già ben avviata, con una forte clientela al seguito. Adele Bagioni, dopo un anno di lavoro al centro iperbarico a Ravenna, ha deciso di dare una svolta alla propria vita e aprire un ’home food’ in cui prepara e vende formaggi vegani. "L’idea è nata durante il Covid, quando mi sono avvicinata alla cucina vegana, ma è un anno fa che ho deciso di agire concretamente. Ho acquistato un corso online, ad agosto ho ottenuto tutti i permessi e quindi da fine estate la mia attività è in funzione".

Il locale, che si chiama ’Adele formaggi vegan’ si trova in zona Darsena, in via Trieste, ed essendo un ’home food’ la vendita di formaggi vegani passa attraverso prenotazioni o su richieste da parte dei ristoratori. "Come sempre, una nuova attività si fa conoscere attraverso il passaparola". Per chi volesse prenotare i prodotti, può farlo anche attraverso i profili social del locale, cercando la pagina ’Adele formaggi vegan’ sia su Instagram che su Facebook.

La produzione dei prodotti è realizzata completamente da Adele, che dopo aver aperto da poco l’attività pensa già al futuro e alle nuove sperimentazioni alimentari. "I formaggi vegani sono composti da frutta secca, mandorle, anacardi, fermenti e acqua. Il tempo di preparazione varia in base al tipo di formaggio, quindi posso impiegare due giorni come un mese. Prossimamente vorrei dedicarmi alla realizzazione di formaggi a lunga stagionatura. Non sono la prima persona ad aver aperto un’attività simile a Ravenna, ce n’è una anche a San Zaccaria, ma credo che quesi prodotti possano essere il futuro".

Adele non ha del tutto abbandonato la sua occupazione al centro iperbarico, anche se ha ridotto gli orari di lavoro per dedicarsi principalmente alla sua nuova attività: "Vorrei che prima o poi diventasse il mio unico impiego. Sono soddisfatta perché ho creato qualcosa da zero, dopo diversi anni in cui ho lavorato a Milano Marittima come stagionale nell’attività di mio padre. Anche lui è partito da zero e ho seguito il suo esempio".

Nei primi mesi di lavoro Adele è da sola, gestisce tutto lei: "Mi occupo di tutte le mansioni: dalla preparazione dei formaggi al rapporto con i clienti e fornitori, consegno personalmente i prodotti nei ristoranti, fino alla promozione dell’attività sui social. Per ora è fattibile, ma è normale che in un futuro mi serviranno dei collaboratori".

Jacopo Ceroni