La nuova Zona logistica. Ravenna può decollare: "Ora il porto avrà la centralità che merita"

A piccoli passi si avvicinano i benefici (fiscali e burocratici) per le imprese di Ravenna e non solo. Infatti, il Dpcm numero 40/2024, all’articolo 3, stabilisce le regole per l’istituzione e la gestione delle Zone logistiche semplificate (Zls) ed è stato pubblicato il 2 aprile nella Gazzetta Ufficiale. L’atto definisce le modalità per l’istituzione delle Zls, la loro durata, i criteri per la loro identificazione e delimitazione, gli organi atti a governarne il funzionamento e, soprattutto, le numerose misure di semplificazione applicabili, al fine di stimolare l’innovazione e la crescita nel settore logistico e industriale di un’area che coinvolge 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province e 28 Comuni (Argenta, Bagnacavallo, Bentivoglio, Bondeno, Casalgrande, Cesena, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Fontevivo, Forlì, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Lugo, Mirandola, Misano Adriatico, Modena, Ostellato, Piacenza, Ravenna, Reggiolo, Rimini, Rubiera, San Giorgio di Piano). La Zls avrà un’estensione di circa 4.500 ettari e unirà il porto di Ravenna, il centro del sistema, con i nodi intermodali regionali. "A questo punto – spiega Andrea Corsini, assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio - il Governo deve istituire la Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna. La pubblicazione del Dpcm che conferma il proseguimento dell’iter per le Zls in itinere, come la nostra, non lascia infatti dubbi. Ci sono tutte le carte in regola per dare finalmente il via libera alla nostra Zona e permettere alle imprese di poter sviluppare le proprie potenzialità e di beneficiare dei benefit previsti. È un provvedimento sacrosanto a cui stiamo lavorando da tempo insieme ai territori che, una volta varato, porterà benefici al traffico merci nel rispetto dell’ambiente".

Un vantaggio non piccolo per il Porto di Ravenna. Che, spiega Corsini, avrà "la centralità che merita, sviluppando opportunità lungo tutta la regione, aree interne comprese, con un impatto positivo anche per i territori colpiti dall’alluvione. Chiediamo quindi al Governo che, in coerenza con quanto approvato, chiuda il percorso. L’Emilia-Romagna non deve essere penalizzata da ulteriori ritardi o questioni francamente incomprensibili". Positive le reazioni sia da parte della Camera di Commercio che di Legacoop. "Sono soddisfatto – spiega Giorgio Guberti, presidente Cdc Ferrara Ravenna - e mi auguro che in breve tempo il Governo istituisca la nostra zona logistica; gli sforzi che abbiamo fatto tutti insieme stanno dando i loro risultati". Ora si tratta però di fare presto. "Invitiamo il Governo – si legge in una nota di Legacoop - anche grazie all’attenzione che i parlamentari eletti in Romagna non vorranno far mancare, ad accelerare il percorso, che darebbe grandi opportunità di sviluppo e rilancio a un territorio gravemente coinvolto dalle catastrofi climatiche".

Giorgio Costa