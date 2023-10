La Ocean Viking arriverà domani alle 10

Si è concluso nel pomeriggio di ieri l’ultimo incontro in Prefettura a Ravenna, convocato dal prefetto Castrese De Rosa, per mettere a punto la macchina organizzativa dell’accoglienza in vista dello sbarco di lunedì verso le 10 (e non più alle 13 come inizialmente era stato previsto) della nave della ong Sos Mediterranee ‘Ocean Viking’ con a bordo 47 migranti di cui 11 minori non accompagnati. I migranti sbarcheranno alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna e poi, con i bus della Croce Rossa, saranno portati al Circolo Canottieri alla Standiana, alle porte della città, per le visite mediche e le procedure di identificazione della Questura.