La Palazzina di viale Masi agibile dopo l’alluvione

Taglio del nastro anche per la ristrutturata palazzina di viale Masi, profondamente colpita dall’alluvione del maggio 2023. All’interno ospita: il Servizio infermieristico domiciliare, il Cup/Sportello unico, il servizio Home Care e Estero, gli ambulatori odontoiatrici, il consultorio familiare, la Psicologia della Salute e di comunità, il Centro ‘Volo a Vela’, gli uffici del Distretto sanitario e la Centrale operativa territoriale (Cot). Tutti servizi che erano stati trasferiti all’interno delle sale dell’ospedale Umberto I, tranne gli ambulatori odontoiatrici, avendo già la presenza nel territorio anche a Massa Lombarda e Alfonsine.

A seguito dell’alluvione i seminterrati erano stati invasi da acqua e fango fino a un’altezza di 2 metri, rendendo impraticabili i vani tecnici, i depositi, gli archivi, gli spogliatoi e i servizi igienici. Si erano verificati inoltre gravi danni all’ascensore, agli impianti elettrici e di rivelazione incendi, oltre agli scarichi delle acque reflue. Nel corso dei lavori di ristrutturazione sono stati effettuati interventi di bonifica e di realizzazione degli impianti elettrici e di rete, è stato aggiornato il sistema antincendio, sono state sostituite diverse porte Rei e collocate nuove porte automatiche sull’ingresso principale e su quello laterale.

L’importo complessivo dei lavori è stato di 500mila euro, gli arredi interni sono stati donati da Suzuki Italia, le piante che trovano dimora nella palazzina sono state donate dal Lions Club di Lugo. Entusiasta della doppia inaugurazione il direttore generale, Tiziano Carradori. "Io devo solo ringraziare – ha affermato –, perché ogni volta che vengo a Lugo trovo grande entusiasmo. Ringrazio Suzuki, Rotary e Lions per il contributo che hanno dato e ringrazio tutti i colleghi che hanno operato all’interno dell’azienda. Ci siamo infilati in quella che è una tragedia per individuare un’opportunità. Non vorrei essere cinico, ma probabilmente non saremmo stati così celeri ed efficienti. Dietro lo sfruttamento di questa finestra di opportunità c’è la determinazione che noi abbiamo nello sviluppare e consolidare i territori. Generalmente chi ha una visione restrittiva dei servizi usa anche le catastrofi per chiuderli, noi invece ci muoviamo in modo totalmente diverso. Perché i servizi che contiene questa struttura sono elementi solo anticipatori di quello che sarà: non ci sarà solo la Cot, ma anche la Casa della Comunità".

"Non era scontato che la palazzina del Cup di viale Masi riaprisse – riconosce la sindaca, Elena Zannoni –. L’inaugurazione di oggi dimostra la volontà di Ausl Romagna di investire nel distretto sanitario della Bassa Romagna. La ristrutturazione degli spazi della palazzina del Cup assume un significato particolare per i lughesi, perché si tratta di un edificio alluvionato che fa parte a tutti gli effetti della storia recente della nostra comunità. In qualche modo simboleggia la capacità di adattamento di questo territorio al cambiamento climatico".

