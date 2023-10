La Palma d’Oro del Coni. Sub Delphinus premiata. Tra immersioni e ricerca una storia lunga 70 anni

Palma d’oro del Coni al merito sportivo per la Sub Delphinus, storica società ravennate da 70 anni operativa sul fronte subacqueo e non solo. L’ha ritirata, nel corso di una cerimonia svoltasi a Imola, la giovane presidente, Giorgia Cortesi, unica (che si sappia) donna presidente di una società subacquea in Italia. Un prestigioso riconoscimento, la Stella di bronzo al merito sportivo, è stato consegnato anche a un veterano degli istruttori, il ravennate Renzo Rossini. "La Palma d’oro è il risultato di un grande lavoro di squadra, di un consiglio direttivo di sette persone e di tanti altri volontari", ha sottolineato la presidente. Quella della Sub Delphinus non è la storia solo di una società sportiva alla vigilia dei 70 anni. E’ soprattutto un pezzo, importante, della storia di Ravenna (e dell’Italia) perché se l’off shore qui è cresciuto ed è diventato un fronte industriale (ma anche culturale) di grande rilevanza lo si deve all’inventiva, all’iniziativa, all’estro di chi della Sub Delphinus era atleta e appassionato di subacquea. Due nomi per tutti, Franco Nanni, che della società fu presidente dal 1961 al 1992, recentemente scomparso, e Faustolo Rambelli.

Perché da quella società sportiva sono venute nel tempo le ricerche per i lavori subacquei, la fondazione di società specializzate per i lavori sul fondo del mare come la Ra.Na. (dalle prime due lettere di Rambelli e Nanni), come la Marine Consulting, e poi il Centro iperbarico e le associazioni Paguro e Hds Italia. Buona parte della gioventù ravennate del dopoguerra aveva nel porto canale a Marina la meta estiva preferita e lo sport prediletto erano i tuffi dal molo e le escursioni subacquee e fu così che quando nel 1954 uscì nelle sale cinematografiche il film documentario di Folco Quilici ‘Sesto continente’, prima rappresentazione reale del mondo sotto la superficie del mare, alcuni di quei ragazzi che si ritrovavano sulla ‘palizzata’ di Marina decisero di fondare una società sportiva e la chiamarono con il nome della casa di produzione del film, la Delphinus, preceduto da Sub, il loro sport preferito. L’atto costitutivo fu firmato nella cantina dell’abitazione di uno di loro, Vistoli. E fu subito intensa attività: tecnica e orientamento subacqueo tanto che fra quei ragazzi Nanni, Gambi e Luciani indossarono la maglia azzurra, mentre Grilli entrava nel novero dei nazionali della caccia subacquea. Poi le specialità si ampliarono, nuoto pinnato (negli anni Sessanta si disputavano a Marina le gare di campionato), ricerca, scuola di immersione, tecniche di apnea e tanto altro. Nei decenni grazie alla Sub Delphinus, si sono formati dai tremila ai cinquemila subacquei, amatori o professionali. Attualmente, in collaborazione con la facoltà di biologia marina dell’Università, la Sub Delphinus addestra i neo biologi marini a immergersi in sicurezza. Ma non c’erano solo attività sportive nell’orizzonte della società che nel frattempo a Marina aveva inaugurato la nuova sede, a sud del faro.

Nel 1969 venne messo in atto il primo esperimento scientifico in Italia finalizzato a studiare come poter svolgere attività lavorativa subacquea continuativa senza dover risalire a vari intervalli in superfice. Un progetto stimolato ovviamente dalle necessità che si andavano delineando sul fronte delle attività off shore legate alla ricerca e sfruttamento del metano, un fronte che già aveva sul campo imprese ravennati a cominciare dalla Ra.Na. A settembre fu così avviata l’operazione Delfino 1: Franco Nanni, Valentino Emiliani e Paolo Borghi rimasero per quattro giorni in fondo al mare, a meno dieci metri, svolgendo attività lavorativa all’esterno e rientrando poi, per mangiare e riposarsi, nell’abitacolo cilindrico appositamente realizzato da Ra.Na. e zavorrato nei pressi dell’isola d’acciaio della Sarom. L’esperimento fu ripetuto l’anno successivo con il Delfino II, con un abitacolo più grande, provvisto anche di doccia, posizionato a 14 miglia, a meno venti metri nei pressi del pozzo PCB dell’Agip: Nanni e Giancarlo Borghesi vi trascorsero dieci giorni, sempre sotto continuo controllo del medico Carlo Fresa. Due esperimenti che permisero di far compiere un enorme salto di qualità ai lavori subacquei i cui tempi (con una sola risalita era necessaria una sola, sia pure lunga, attività di decompressione) venivano ridotti enormemente senza conseguenze fisiche per le persone. Forti di queste esperienze, i due protagonisti della Sub Delphinus e della Ra.Na. hanno nel tempo allargato i settori di intervento comunque collegati alla primordiale attività subacquea e ai problemi di decompressione. In primo luogo la realizzazione del Centro iperbarico, sorto da un progetto di Nanni che risaliva agli anni Settanta. Del Centro iperbarico Nanni fu vice presidente e Rambelli è tuttora il presidente. E ancora alla Sub Delphinus e a Rambelli (che della società sportiva fu presidente dopo Nanni) è legata la nascita dell’associazione ‘Paguro’ per le escursioni al relitto e, nel 1994, dell’associazione culturale Hds, Historical Diving Society Italia, che si occupa della ricerca, della conservazione e della divulgazione della storia dell’immersione.