La panchina dedicata al ’sindaco pescatore’ "Angello Vassallo è stata una fonte di ispirazione"

Lo scorso 15 ottobre, al parco “Ragazzi del ‘99”, a Marina di Ravenna, è stata inaugurata un’opera d’arte in ricordo di Angelo Vassallo: una panchina decorata in mosaico, realizzata dagli studenti del liceo artistico “Nervi Severini”. Alcuni alunni della scuola “Mattei” hanno partecipato, vivendo un’esperienza molto emozionante. Per noi, la preparazione di questa giornata era iniziata qualche settimana prima: abbiamo scoperto chi era Angelo Vassallo attraverso il film “Il sindaco pescatore” e facendo ricerche per preparare dei cartelloni e dei disegni. Angelo Vassallo era un semplice cittadino di Pollica (in provincia di Salerno), un pescatore che decise di impegnarsi politicamente per il bene del suo paese; fu eletto sindaco per tre mandati consecutivi, dal 1995. Abbiamo approfondito la conoscenza di questa figura grazie alle parole di suo fratello Dario, che, insieme al Sindaco de Pascale, al Comandante dei Carabinieri Pacia e ad altre autorità, ha presenziato all’incontro “Libertà è cultura”, organizzato nella stessa mattinata dal nostro istituto. L’impegno civile di persone come Angelo Vassallo può nascere se viene costruito fin da piccoli, con gesti semplici, anche a scuola.

Dopo l’incontro abbiamo confrontato le nostre esperienze e approfondito i temi della legalità, della cultura e della crescita, perché mettendo in comune tutte queste riflessioni possiamo allargare i nostri orizzonti. La scuola diventa così una “palestra” dove tutti i giorni possiamo allenarci a diventare grandi e bravi cittadini, con le esperienze positive e con quelle a volte più difficoltose, lasciandoci guidare da figure come quella di Angelo Vassallo. Tra le tante qualità del “Sindaco pescatore” abbiamo apprezzato il suo impegno civile e la tenacia nel proporre ai cittadini azioni concrete, di rispetto dell’ambiente, della vita sociale e della legalità.

Il suo radicale impegno lo portò però allo scontro con chi non voleva il cambiamento (in particolare nell’ambiente della camorra) e purtroppo pagò con la sua vita; fu infatti ucciso da ignoti, nel settembre del 2010. Penso che nel mondo ci dovrebbero essere più persone che vivono con passione e impegno e possono ispirarci: Angelo Vassallo mi ha infatti ispirato, portandomi a rispettare di più l’ambiente e cercando di farlo rispettare anche agli altri.

Clara Ghetti

Classe 3ª D

Scuola secondaria di primo grado “E. Mattei”

Prof.ssa Laura Corbari