La pandemia e poi l’alluvione. Ora Maenza rilancia il suo centro

Non c’era mai stato il tempo di festeggiare degnamente l’apertura del Maenza Active Hub: prima il covid, poi la disastrosa alluvione che ha investito Faenza e allagato il centro. E ora che tutto è nuovamente pronto, questa volta Vincenzo Maenza ha deciso di fare le cose sul serio e di inaugurare ufficialmente l’Active Hub il prossimo 11 gennaio che sarà davvero un giorno di festa per la struttura di via Bettisi 8/10, naturalmente a Faenza. Faenza è patria dell’olimpionico (anche se è nato a Imola nel ’62) di lotta greco-romana, anzi bi-olimpionico, avendo vinto il titolo nella categoria 48 chilogrammi sia a Los Angeles ’84, sia a Seul ’88, condendo il tutto con l’argento di Barcellona ’92. Insomma il mitico ’Pollicino’ ha fatto tanta strada da allora e ora gestisce la sua struttura: "Chiamiamolo centro specializzato – racconta lo stesso Vincenzo Maenza – nel quale tutti possono venire e lavorare per aiutarsi a vivere meglio: abbiamo percorsi muscolari, e non solo muscolari naturalmente, preparati per le necessità di ogni frequentatore. Un leggero mal di schiena si può eliminare col giusto lavoro: in questo modo si migliora la qualità della vita di ognuno e viene data a chiunque frequenti il centro l’opportunità di vivere meglio. Sarà una giornata dedicata a tutti coloro che desiderano migliorare il proprio benessere fisico e non sanno come iniziare".

L’inaugurazione del prossimo 11 gennaio sarà, dunque, un momento di gioia nella quale si vedranno i locali rinnovati dopo l’ultima alluvione: "Dalle 14 inizierà l’inaugurazione – illustra l’ex azzurro – alla presenza di indimenticabili campioni di assoluto valore, che mi hanno accompagnato durante la mia avventura sportiva, di altre discipline, ma del nostro territorio. Campioni che mi hanno fatto un grande regalo a essere presenti. Così ci sarà l’ex pugile Francesco Damiani, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Los Angeles ‘84 ed ex campione del Mondo dei pesi massimi Wbo, nonché selezionatore della nazionale azzurra di boxe. Poi l’indimenticabile Loris Capirossi, due volte Campione del Mondo di motociclismo, una volta nella classe 125, poi nella 250. Il pilota che per primo, ha regalato una vittoria alla Ducati in MotoGp. Infine il sammarinese Manuel Poggiali, anche lui due volte iridato nel MotoMondiale, campione del mondo anche lui sia nella classe 125, sia nella 250, poi coach del team faentino Gresini".

Il programma prevede l’accoglienza e presentazione del centro da parte del team di personal trainer che illustrerà i metodi di allenamento.

L’evento proseguirà alle 16 con il taglio della torta e il rinfresco con la partecipazione di Sebastiano Caridi, vincitore de ’Il grande pasticciere’, e Alessandro Bertuzzi, Campione Italiano di pasticceria. "Due amici – conclude Vincenzo Maenza – che frequentano il centro e hanno deciso di offrire la torta per festeggiare questa inaugurazione. A seguire taglio del nastro affidato agli amici Francesco Damiani, Loris Capirossi e Manuel Poggiali".

Ugo Bentivogli