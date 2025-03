’La parola all’opposizione’ alla Rocca

Tutti i capogruppo dei partiti di centro-destra riuniti in una serata aperta al confronto con il pubblico. Venerdì sera, 7 marzo, a partire dalle ore 20,30 presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, l’incontro dal titolo ’La parola all’opposizione’ farà convergere allo stesso tavolo Francesco Barone, capogruppo della lista civica ’Cambiamo Lugo’, Simone Camanzi, capogruppo di Area Liberale, Donatella Donati, capogruppo di Forza Italia, Francesco Martelli, capogruppo della Lega e Gian Marco Grandi, capogruppo di Fratelli d’Italia. Ed è proprio quest’ultimo a illustrare le ragioni della scelta. "L’iniziativa di venerdì sera nasce con l’obiettivo di raccontare alla cittadinanza le principali istanze e proposte portate in Consiglio comunale dai gruppi di opposizione – spiega Gian Marco Grandi –. Andremo poi a delineare le azioni future e sottolineeremo come i vari gruppi siano compatti e determinati nel proseguire questo percorso, pur mantenendo le rispettive peculiarità e sensibilità".

In quando alla nuova realtà nata di recente, il "contenitore" per le forze di Centro Destra, ’Alternativa Bassa Romagna’, presentato pochi giorni fa, Grandi mantiene una posizione neutra. "Sinceramente ritengo positivo il consolidamento del gruppo di destra all’Unione dei Comuni – sottolinea ancora Grandi – e auspico che la loro finalità sia la stessa di Fratelli d’Italia, ovvero instaurare un dialogo serio e continuo con tutti i partiti e liste civiche di centrodestra per costruire a livello locale un’alternativa davvero credibile alla sinistra".

m.s.